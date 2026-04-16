Росія вбила восьмирічного Богдана, який мріяв про мир: щемливе відео з Черкас

Восьмирічний Богдан Сергеєв мріяв про мирне небо над Україною, але Росія вбила його

Російська терористична армія продовжує вбивати українських дітей, залишаючи батьків у горі та забираючи майбутнє. Трагедія сталася 14 квітня у Черкасах, де внаслідок атаки російських безпілотників типу «Шахед» загинув восьмирічний хлопчик Богдан Сергеєв. Про це повідомляє Главком із посиланням на United24.

Глобальна ініціатива оприлюднила архівне відео, на якому Богдан щиро посміхається та каже: «Я не хочу війни, я хочу миру».

Нагадаємо, трагедія сталася ввечері 14 квітня. Хлопчик грався на дитячому майданчику разом з іншими дітьми, коли російський безпілотник влучив поруч, Богдан отримав смертельні поранення.

«Шкільна родина Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25 зазнала гіркої втрати з приводу загибелі Сергеєва Богданчика, учня другого класу. Маленьке життя, обірване російським дроном 14 квітня 2026 року – це трагедія, яка залишає глибоку рану в серці кожного», – йдеться у повідомленні.

Місцева жителька Валентина Гуляницька, яка стала свідком трагедії, розповіла, що Богдан Сергеєв 14 квітня грав з друзями у мʼч на дитячому майданчику. «Ті (діти) полетіли врозсипну, а він тримав два м'ячики, хотів, щоб вони ніде не ділися. Його підкинуло, не знаю, на два метри вгору його підняло, і він упав. Я викликала швидку. На жаль, нічого не змогли зробити. Дуже посікло його», – зазначила вона.

На місці удару дрона у Черкасах 14 квітня 2026 року фото: Анна Іщенко/Суспільне Черкаси

Також внаслідок атаки на Черкаси дванадцять людей отримали травми.

До слова, російські загарбники атакували Дніпро ударними безпілотниками. Через ворожий удар постраждали троє людей. Виникли пожежі в адмінбудівлях на загальній площі 460 кв. м.