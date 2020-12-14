У Києві п’яна водійка Lexus лоб у лоб протаранила авто з дитиною (фото, відео)

Автомобіль Lexus виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся зі Citroen

12-річна дівчинка, що перебувала в автомобілі Citroen, отримала серйозні травми

У неділю, 13 грудня, ввечері на проспекті Лобановського, 4 в Києві сталося лобове зіткнення Lexus і Citroen.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, водійка Lexus виїхала на зустрічну смугу.

На момент аварії у Citroen знаходилося 4 особи. Доволі серйозно травмувалася дівчинка 12 років, якій довелося зашивати рану. Її та ще одну пасажирку було госпіталізовано.

У автівці Lexus всі цілі. Пасажир (чоловік водійки) Lexus каже, що виїхали вони на зустрічну смугу, тому що перед ними нібито вибіг якийсь пішохід. Щоб уникнути зіткнення з ним і «врятувати йому життя» його дружина повернула кермо у сторону зустрічної смуги.

Свідки та учасники аварії запевняють, що кермувальниця Lexus (як і всі її пасажири) знаходилися у стані алкогольного сп’яніння, однак чи так це, має встановити лікар-нарколог.

Також стало відомо, що у кермувальниці Lexus 13 грудня був день народження.

На місці працював патруль поліції та слідчо-оперативна група.