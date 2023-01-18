Трагедія в Броварах. РНБО оприлюднило фейки Кремля

У Росії заявили, що гвинтокрил збила українська ППО

Російська пропаганда вже поширила кілька фейків щодо авіакатастрофи в Броварах. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

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«Збиття гвинтокрила українською ППО. Це була одна з перших і найменш ймовірних версій, оскільки жодного стороннього об'єкта в небі не було зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

Також у РФ повідомляли, що це був саме той неякісний гвинтокрил, який закупив у 2018 році колишній міністр МВС. У Центрі зазначають, що це дезінформація, оскільки усі гвинтокрили проходять технічний огляд перед вильотом, і якби було виявлено несправність, його б не дали дозвіл на виліт, або замінили б на справний

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«Однією з пізніх версій була містична історія щодо «замовленого» вбивства екіпажу російськими спецслужбами для нарощування паніки та страху, що всі українці беззахисні перед «великою Росією», – продовжують в Центрі.

Найцинічніше виглядало повідомлення керівника ПВК «Вагнер» Пригожина, який намагався висловити співчуття, що є маніпуляцією, оскільки його «елітні» вояки продовжують вбивати українців.

Центр притидії дезінформації закликає громадян дочекатись офіційної версії слідства.

Нагадаємо, вранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер. Загинуло троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та трьох осіб – з числа помічників та охорони міністра.

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МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедію, яка сьогодні сталася в Броварах Київської області.

Кабмін вже погодив призначення тимчасового керівника МВС.

Рятувальні роботи на місці катастрофи завершені. Рятувальники назвали остаточну кількість загиблих.

Уряд також утворив спеціальну робочу групу з розслідування.