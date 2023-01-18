Авіакатастрофа в Броварах. Ляшко розповів про стан постраждалих

Після трагедії госпіталізовано 15 людей

Частину постраждалих унаслідок аварії гелікоптера в Броварах, які були госпіталізовані до київського опікового центру і перебувають у важкому стані, доправлять на лікування за кордон. Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Госпіталізовано 24 людини, декому була надана допомога амбулаторно, вони повернулися додому і перебувають під наглядом сімейних лікарів. 15 людей перебуває на госпіталізації. З них 10 потрапило до опікового центру в Києві, з цих 10 – шість дорослих, чотири дитини. Лікарі працюють, щоб стабілізувати їх стан, і паралельно ми працюємо з батьками, щоб підготувати всі документи і після стабілізації всіх тяжких пацієнтів відправити для лікування за кордон в європейські клініки для подальшого лікування», – сказав Ляшко.

Міністр наголосив, що зараз в лікарнях як Броварів, так і Києва достатня кількість медикаментів для людей з опіковими ураженнями, є необхідні компоненти крові.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зранку в Броварах працювало п'ять бригад екстреної меддопомоги Київського обласного центру медицини катастроф та дві бригади національного рівня Центру медицини катастроф МОЗ. Всього допомога була надана 28 постраждалим.

Нагадаємо, вранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер. Загинуло троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та трьох осіб – з числа помічників та охорони міністра.

МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедію, яка сьогодні сталася в Броварах Київської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кабмін вже погодив призначення тимчасового керівника МВС.

Рятувальні роботи на місці катастрофи завершені. Рятувальники назвали остаточну кількість загиблих.

Уряд також утворив спеціальну робочу групу з розслідування.