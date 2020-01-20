В Іспанії викрили підпільну тютюнову фабрику: серед затриманих є українці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іспанська поліція припинила роботу підпільної тютюнової фабрики Фото: Policía Nacional

Іспанська поліція затримала сімох осіб – українців, латвійців та росіян

Іспанські правоохоронці викрили підпільну організацію, що займалася виробництвом і збутом сигарет під відомими торговими брендами. Серед затриманих – громадяни України, Росії та Латвії.

Про це повідомляє Національна поліція Іспанії.

Зазначається, що в іспанському місті Седелья, що в провінції Малага, правоохоронці знайшли підпільну тютюнову фабрику, продукція якої зберігалася на складі в муніципалітеті Агілар-де-ла-Фронтера – обоє розташовані в автономній провінції Андалусія.

Разом із працівниками митної служби та Цивільної гвардії поліція затримала сімох осіб – українців, латвійців та росіян. Їхні особи не повідомлялися. Їм інкримінують контрабанду, порушення права власності на товар та ухиляння від сплати податків.

Desarticulada una banda dedicada a la producción de tabaco clandestino. Operaban desde #Córdoba y #Málaga donde se han intervenido 54.500 cajetillas que imitaban a las de una conocida marca.#SomosTuPolicía pic.twitter.com/I8y3vL68bS — Policía Nacional (@policia) 20 січня 2020 р.

Під час обшуку знайшли 54 500 пачок сигарет із зображенням відомого бренду Підробки поширювалися в Іспанії та на території інших країн ЄС.

Зазначається, що розслідування, яке й призвело до викриття злочинної організації, почалося в березні 2019 року.

До слова, Геннадій Москаль, колишній голова Закарпатської і Луганської обласних державних адміністрацій вважає, що конфісковані контрабандні цигарки ідуть на вторинний ринок.