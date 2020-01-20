  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В Іспанії викрили підпільну тютюнову фабрику: серед затриманих є українці

    • Розсилка
    <p>Іспанська поліція припинила роботу підпільної тютюнової фабрики</p> - В Іспанії викрили підпільну тютюнову фабрику: серед затриманих є українці

    Іспанська поліція припинила роботу підпільної тютюнової фабрики

    Фото: Policía Nacional

    Іспанська поліція затримала сімох осіб – українців, латвійців та росіян

    Іспанські правоохоронці викрили підпільну організацію, що займалася виробництвом і збутом сигарет під відомими торговими брендами. Серед затриманих – громадяни України, Росії та Латвії.

    Про це повідомляє Національна поліція Іспанії.

    Зазначається, що в іспанському місті Седелья, що в провінції Малага, правоохоронці знайшли підпільну тютюнову фабрику, продукція якої зберігалася на складі в муніципалітеті Агілар-де-ла-Фронтера – обоє розташовані в автономній провінції Андалусія.

    Разом із працівниками митної служби та Цивільної гвардії поліція затримала сімох осіб – українців, латвійців та росіян. Їхні особи не повідомлялися. Їм інкримінують контрабанду, порушення права власності на товар та ухиляння від сплати податків.

    Під час обшуку знайшли 54 500 пачок сигарет із зображенням відомого бренду Підробки поширювалися в Іспанії та на території інших країн ЄС.

    Зазначається, що розслідування, яке й призвело до викриття злочинної організації, почалося в березні 2019 року.

    До слова, Геннадій Москаль, колишній голова Закарпатської і Луганської обласних державних адміністрацій вважає, що конфісковані контрабандні цигарки ідуть на вторинний ринок.

    ЄС кримінал контрабанда Іспанія арешт тютюнові вироби українці розслідування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ