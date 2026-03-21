Головна Київ Новини
search button user button menu button

Проєкт скандального ексміністра Табачника дав тріщину: гімназію «Київська Русь» у Києві визнали небезпечною

Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Наразі стан гімназії перебуває під постійним моніторингом
фото з відкритих джерел

Зафіксовано системні тріщини у стінах будівлі, надмірні прогини плит перекриття, що перевищують допустимі норми

У Києві будівлю гімназії «Київська Русь» на Осокорках офіційно визнали такою, що становить потенційну загрозу надзвичайної ситуації. Рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Олександра Ковтунова.

Ідеться про заклад, відкритий у 2013 році за участі тодішнього міністра освіти Дмитра Табачника. Школу презентували як «надсучасну» і збудовану «за кращими світовими стандартами».

Однак через понад десять років експерти зафіксували критичні проблеми конструкцій. Обстеження проводили фахівці Науково-дослідного інституту будівельного виробництва.

«Зафіксовано системні тріщини у стінах, надмірні прогини плит перекриття, що перевищують допустимі норми, недостатню несучу здатність конструкцій, системне замокання фундаменту та пошкодження трубопроводів», – зазначається у висновках.

Фахівці наголошують, що стан будівлі вже класифікується як потенційно небезпечний.

«Наразі це вже потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру. Безпека дітей – базовий пріоритет, тому рішення мають бути негайними», – зауважив Олександр Ковтунов.

Влада затвердила алгоритм дій: територію гімназії огородять, навчання у будівлі повністю зупинять, а учнів переведуть до інших шкіл або на дистанційний формат до кінця навчального року.

Паралельно готують звернення щодо фінансування капітального ремонту.

У Дарницькій районній державній адміністраціі також анонсували зустріч із педагогами та батьками 23 березня, де пояснять подальші кроки.

Історія гімназії вже раніше супроводжувалася скандалами. Зокрема, під час будівництва Дмитро Табачник виступав за російську мову навчання, однак мешканці району домоглися україномовного статусу закладу, повідомила журналіста Мар'яна П'єцух.

Крім того, вже через два роки після відкриття навчання в гімназії довелося призупиняти через небезпечні умови.

«У повітрі виявили концентрації формальдегіду, фенолу та аміаку, що у 5-6 разів перевищували норму. Причиною стали неякісні будівельні матеріали. Довелося замінювати підлогу та проводити дезактивацію приміщень», – пригадала Мар'яна П'єцух.

Будівництвом об’єкта займалася компанія «Київміськбуд».

Наразі стан гімназії перебуває під постійним моніторингом, а подальша доля будівлі залежатиме від рішень щодо фінансування відновлювальних робіт.

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що при столичному монастирі Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь» працює підпільна школа, де навчали дітей за радянськими підручниками, показували російські фільми та вчили російських пісень. У школі навчалося понад 60 дітей – учні з першого по дев’ятий клас.

Згодом Служба безпеки України почала перевірку щодо ймовірної протиправної діяльності на території столичного монастиря Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь». Це сталося після того, як журналісти з'ясували, що при монастирі в Києві функціонує підпільна школа, де дітям викладають за радянськими підручниками і навчають російської мови.

Також повідомлялося, що Міністр освіти і науки Сергій Лісовий анонсував перевірку шкіл, учні яких відвідували підпільну школу монастиря УПЦ МП, що працювала в Києві. На думку Лісового, ситуація є абсолютно неприпустимою, особливо на тлі повномасштабної війни в Україні, яка триває майже чотири роки.

Зокрема, в Українській православній церкві Московського патріархату прокоментували ситуацію щодо школи у Києві, де учні навчалися російською мовою за радянськими підручниками. У церкві заявили, що не знали про цю школу.

До слова, настоятель чоловічого монастиря «Свято-Покровська Голосіївська пустинь» архієпископ Ісаакій Ворзельський (Федір Пилипович Андроник) ймовірно, залишив Україну на наступний день після публікації ЗМІ про діяльність підпільної школи на території монастиря УПЦ МП в Києві. 

Як повідомлялося, Офіс уповноваженої із захисту державної мови не зміг встановити порушення мовного законодавства у підпільній школі, що діяла на території Свято-Покровського Голосіївського чоловічого монастиря УПЦ МП. 

Теги: Київ Дмитро Табачник безпека навчання фінансування школа міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua