Проєкт скандального ексміністра Табачника дав тріщину: гімназію «Київська Русь» у Києві визнали небезпечною

Зафіксовано системні тріщини у стінах будівлі, надмірні прогини плит перекриття, що перевищують допустимі норми

У Києві будівлю гімназії «Київська Русь» на Осокорках офіційно визнали такою, що становить потенційну загрозу надзвичайної ситуації. Рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Олександра Ковтунова.

Ідеться про заклад, відкритий у 2013 році за участі тодішнього міністра освіти Дмитра Табачника. Школу презентували як «надсучасну» і збудовану «за кращими світовими стандартами».

Однак через понад десять років експерти зафіксували критичні проблеми конструкцій. Обстеження проводили фахівці Науково-дослідного інституту будівельного виробництва.

«Зафіксовано системні тріщини у стінах, надмірні прогини плит перекриття, що перевищують допустимі норми, недостатню несучу здатність конструкцій, системне замокання фундаменту та пошкодження трубопроводів», – зазначається у висновках.

Фахівці наголошують, що стан будівлі вже класифікується як потенційно небезпечний.

«Наразі це вже потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру. Безпека дітей – базовий пріоритет, тому рішення мають бути негайними», – зауважив Олександр Ковтунов.

Влада затвердила алгоритм дій: територію гімназії огородять, навчання у будівлі повністю зупинять, а учнів переведуть до інших шкіл або на дистанційний формат до кінця навчального року.

Паралельно готують звернення щодо фінансування капітального ремонту.

У Дарницькій районній державній адміністраціі також анонсували зустріч із педагогами та батьками 23 березня, де пояснять подальші кроки.

Історія гімназії вже раніше супроводжувалася скандалами. Зокрема, під час будівництва Дмитро Табачник виступав за російську мову навчання, однак мешканці району домоглися україномовного статусу закладу, повідомила журналіста Мар'яна П'єцух.

Крім того, вже через два роки після відкриття навчання в гімназії довелося призупиняти через небезпечні умови.

«У повітрі виявили концентрації формальдегіду, фенолу та аміаку, що у 5-6 разів перевищували норму. Причиною стали неякісні будівельні матеріали. Довелося замінювати підлогу та проводити дезактивацію приміщень», – пригадала Мар'яна П'єцух.

Будівництвом об’єкта займалася компанія «Київміськбуд».

Наразі стан гімназії перебуває під постійним моніторингом, а подальша доля будівлі залежатиме від рішень щодо фінансування відновлювальних робіт.

