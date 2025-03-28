Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 29-30 березня

У Музеї Івана Гончара 29 та 30 березня працюватиме майстерня Поліської чоловічої традиції співу та гри на дудці-викрутці

Цими вихідними у столиці відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек, серед яких – заходи для людей з інвалідністю та людей старшого віку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент культури КМДА.

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві 29-30 березня.

Зміст

Музеї

до 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

до 4 травня – виставка творів образотворчого мистецтва «Хто вам сказав, що я слабка»;

до 6 квітня – виставка Музею авангарду «Український Авангард. Еволюція. Поповнення колекції 3.0»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

до 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 30 березня – виставка дитячої творчості «Україна без війни: мрії і надії»;

30 березня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

30 березня – «Книжковий клуб на Паньківській».

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

до 31 березня – виставка «Віктор Цимбал. Архів. Колекція»;

до 13 квітня – виставка творів Олександра Яновича «Нехай буде так. Let it be»;

30 березня – лекція Діани Клочко «Великі й малі у політичній карикатурі Європи».

до 31 березня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 березня – виставка «Українські обличчя зони»;

до 16 квітня – виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой;

29 березня – зустріч із письменницею Валентиною Розуменко.

до 31 березня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».

до 15 квітня – виставка «Герої творів Шолом-Алейхема. Штетл. Малює штучний інтелект» (до святкування 17-ї річниці від дня Музею Шолом-Алейхема);

до 16 квітня – відкриття виставки до 16-річчя Музею Шолом-Алейхема «Від Шолом-Алейхема до нейромережі: таємниці класики в новому вимірі»;

щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

до 31 березня – виставка Tempo Primo.

29 березня – 20 квітня – фондова виставка «А вдалині мов акварелі...».

до 29 березня – персональна виставка живопису Павла Шарка.

до 30 березня – виставка «Марія Примаченко. Невідоме» (твори 1930 – 1940-х рр. з колекції музею) та робота першої віртуальної галереї творів художниці;

до 2 червня – виставка творів Івана Тарасовича Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції НМДМУ;

30 березня – майстер-клас «Великодня писанка».

до 31 березня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства»;

29 березня – майстер-клас майстрині Софії Вербицької «Філіжанка».

до 14 квітня – виставка «Сергій Параджанов. Автентика свободи»;

29 березня – концерт «Постать Тараса Шевченка у вокальній та інструментальній музиці»;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

29 березня – 9 квітня – персональна художня виставка «Амоніти: несподіваний ракурс» Ольги Шинкаренко.

до 21 травня – віртуальна 3D-виставка онлайн «Іван Гончар. Збирач»;

29 березня – лекція «Традиційні головні убори в комплексі вбрання Східного Поділля кін. ХІХ – поч. ХХ ст.»;

до 30 березня – виставка «Вишивка Східного Поділля», дарунок родини Причепіїв;

29, 30 березня – майстерня Поліського співу з Аллою Ковальчук;

29, 30 березня – майстерня Поліської чоловічої традиції співу та гри на дудці-викрутці;

29, 30 березня – майстерня: Великодні голуби;

30 березня – майстерня: весільна квітка з воску та паперу;

упродовж місяця – майстер-клас із фольклору;

упродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;

упродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців;

вівторок, четвер, субота – майстерня писанкарства.

протягом тижня – виставка-відзначення до Дня Гідності та Свободи;

протягом тижня – виставка-відзначення видань про голодомори в Україні 1921–1923 рр., 1932–1933 рр., 1947 р. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів;

протягом місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

30 березня – заходи для Захисників та Захисниць за програмою «Музейні зустрічі» в межах проєкту «Фортеця без бар’єрів» для покращення результатів соціальної та психологічної реабілітації шляхом залучення до культурно-освітнього музейного простору (спільно з БФ «Братство добрих сердець»);

до 30 березня – до Дня українського добровольця виставка «Добровольці. За покликом серця» (з фондів музею);

щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових (спільно з Національною спілкою художників України, БФ «Український тризуб», кафедрою психіатрії ЦВКГ).

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

29 березня – «Вір, надійся, кохай»;

30 березня – «Райський острів».

29 березня – 8 квітня – до Міжнародного дня театру в межах проєкту «Я обираю березіль» відкриття виставки «Тарас Денисенко. Портрет митця» (з архіву родини);

30 березня – 30 квітня – до Міжнародного дня театру в межах проєкту «Я обираю березіль» виставка ескізів театральних костюмів Люди Ковальчук;

30 березня – концерт В. Школьної, Р. Смоляра (бас) та ансамблю Дивограй. НФУ;

щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;

щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;

щосуботи – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів».

29 березня – концерт фортепіанної музики. Національна філармонія України.

до 20 квітня – виставка «Олексій Шовкуненко. Херсон-Київ»;

до 30 березня – виставка «Всесвіт Володимира Микити»;

29 березня – початок роботи музейного проєкту «Віч-на-віч з Миколою Ґе»;

29 березня – концерт барочної музики «Давня музика в музеях. Розкіш» Національного будинку музики.

29 березня – романтична екскурсія «Таємниці аптеки Бунге»;

30 березня – майстер-клас із виготовлення ароматичних свічок своїми руками в межах проєкту «Відродження традиційних ремесел»;

до 31 березня – оглядові екскурсії музеєм.

29, 30 березня – дитяча абонементна програма «Канікули в Музеї Ханенків!»;

щосуботи та щонеділі – екскурсія інтер’єрами садиби Ханенків;

щосуботи та щонеділі – вулична екскурсія.

29, 30 березня – вініловий доробок української музики. Соломія Крушельницька ‎– унікальна ювілейна платівка «До сторіччя з дня народження».

29, 30 березня – майстер-клас «Мотанка – це просто!» від народної майстрині Неоніли Бондар.

29 березня – виставка «Із полум’я зродились» спільно з Національним меморіальним комплексом Героїв Небесної Сотні – Музеєм Революції Гідності та БФ «Коло»;

29 березня – родинна субота (самостійний огляд, екскурсії – за записом, мистецькі та технічні майстер-класи з нагоди Міжнародного дня театру);

29 березня – оглядові та тематичні екскурсії на запит за тел.: (044) 204-85-17.

Театри

29 березня – вистава «Моменти/Momenti». Паперова рапсодія;

29 березня – вистава «Дім». Колективне сновидіння;

30 березня – вистава «Отелло». Залізне море;

30 березня – вистава «Копи проти Равликів». Гостра соціальна сатира-розслідування на злобу дня вчорашнього.

29 березня – вистава «Котик та Півник», весела казка про дружбу;

29 березня – вистава «Захмарна Леді», мюзикл;

30 березня – вистава «Була у зайчика хатинка…», музична казка.

Дитячий простір У світі казок:

29 березня – вистава «Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат», казка-пригода.

29 березня – «Місяць». Прем’єра;

29 березня – «Святкові подорожі»;

30 березня – «Лампа Аладдіна»;

30 березня – «Френк Сінатра».

29–30 березня – мюзикл на 2 дії «Піноккія».

29 березня – інтерактивна вистава, казка для дітей «Три чарівні сили. Котигорошко»;

30 березня – екскурсія за лаштунки театру та моновистава актора Петра Миронова «Троє у човні, не рахуючи собаки»;

30 березня – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання».

29 березня – «Мистецтво домовлятися», комедійний соціальний мюзикл;

30 березня – «Соломія», сторінки життя Соломії Крушельницької (за спогадами її сучасників).

29 березня – «Гуцулка Ксеня»;

30 березня – «Марієнбад».

29 березня – «Золоте курча»;

29 березня – «Енеїда»;

30 березня – «Пригоди Бурундучків»;

30 березня – «Пітер Пен».

Бібліотеки

до 7 квітня – виставка одного жанру «Поетичне відлуння війни» – до Всесвітнього дня поезії;

16–30 березня – книжкова виставка «Дмитро Гнатюк на сцені Національної опери» (до 100-річчя від дня народження);

29 березня – 12 квітня – книжкова полиця «Мораль та віра у творах Еріка-Емманюеля Шмітта» (до 65-річчя від дня народження письменника);

29 березня – «Пишемо українською». Рутенія. Графіка української мови – майстер-клас;

30 березня – музично-поетична зустріч «Недільний камертон» (зустріч із К. Ясько, І. Рубець, А. Черес);

щосуботи – англійський розмовний клуб «English speaking club».

25 березня – Всеукраїнський тиждень дитячого читання «Читання єднає!».

протягом тижня – фотовиставка Тетяни Трофіменко (Талісман) «Талісман завжди поруч»;

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній». Настільні ігри.

30 березня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж»;

30 березня – гурток з образотворчого мистецтва для дорослих «АртРелакс».

29 березня – майстер-клас «Патріотичний браслет».

30 березня – поетичний портрет у межах літературної студії «Натхнення» «У часах перехідних і вічних» (до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко).

30 березня – вернісаж Анжеліки Коваль «Квіткова феєрія».

29–30 березня – виставка картин Олени Букатчук «Барви душі»;

29–30 березня – виставка картин Олени Смаль «Велюрові мрії».

30 березня – зустріч із журналісткою Тетяною Плихневич з теми «Фантастична Мезоамерика»;

29–30 березня – виставка творчих робіт Олени Поліщук за зразками настінних розписів Уманщини першої половини ХХ століття «Минувшина – найбільший скарб наш».

30 березня – заняття розмовного клубу української мови в межах проєкту «Єдині» (потрібна реєстрація);

30 березня – засідання літературної вітальні «Вишневі зустрічі».

29–30 березня – фотовиставка Манани Абашидзе «Сакартвелос гаумарджос! Слава Україні!»;

29–30 березня – виставка побутової та декоративної порцеляни XX століття «Світ крихкої краси».

Нагадаємо, у Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва відкрилась фотовиставка «Спільна британсько-українська антарктична історія: наукова станція, криголам і... старовинна бібліотека». Експозиція присвячена співпраці України та Великої Британії в Антарктиці. Уже майже 30 років Британська антарктична служба та Національний антарктичний науковий центр проводять спільні дослідження за різними напрямами: від озонових вимірювань та моніторингу чисельності пінгвінів до запуску океанографічних буїв, тож історія цієї співпраці стала темою об’єднаної фотовиставки.