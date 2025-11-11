11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 11 листопада 2025 року: що відзначають християни, міжнародні події та які існують прикмети

11 листопада у світі відзначають Міжнародний день енергозбереження, День пам’яті загиблих у Першій світовій війні та Всесвітній день шопінгу. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Мини, Віктора і Вікентія та преподобного Теодора Студита.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день енергозбереження

Щорічно 11 листопада відзначається важливе свято – Міжнародний день енергозбереження (International Energy Saving Day). Ідея щодо заснування такого дня була запропонована міжнародною екологічною мережею SPARE у квітні 2008 року на міжнародній нараді в Казахстані, в листопаді ж 2008 року відбулося перше святкування. 20 країн захотіли стати учасниками Дня енергозбереження, тому день отримав міжнародний статус.

День пам’яті загиблих у Першій світовій війні

Хоча Україна не брала участі у Першій світовій війні як самостійна держава, мільйони українців воювали у складі армій Російської та Австро-Угорської імперій. Цей день є нагодою вшанувати пам'ять всіх жертв того конфлікту, а також згадати про події Визвольних змагань, що розгорнулися на тлі завершення війни.

Всесвітній день шопінгу

11 листопада кожного року відбувається цікава подія – Всесвітній день шопінгу, котрий не є традиційним та офіційним святом, проте має багато прихильників по всьому світу. Всесвітній день шопінгу, не є визнаним міжнародним святом, однак, слугує китайським еквівалентом американських шопінг-феноменів Чорної п’ятниці та Кіберпонеділка. У цей день китайські платформи електронної комерції заманюють покупців значними знижками та розпродажами. У Китаї цей день відомий як День холостяка. Популярність цієї події привернула увагу Alibaba Group, провідного гіганта електронної комерції в Китаї, який побачив у ній можливість для комерційного успіху.

Релігійні свята та їхня історія

День святих мучеників Мини, Віктора і Вікентія

Православна Церква вшановує пам'ять трьох ранньохристиянських мучеників, які постраждали за віру.

Святий мученик Мина: За походженням був єгиптянином і служив у римському війську. Під час гонінь він відкрито оголосив себе християнином, за що був підданий жорстоким тортурам і страчений. Святого Мину часто просять про зцілення від сліпоти.

Святий Віктор та Святий Вікентій: Вони також були воїнами. Віктор постраждав за Христа під час гонінь у II столітті, а Вікентій був дияконом, що проповідував Євангеліє. Вони проявили неймовірну мужність і стійкість перед обличчям смерті.

Святий Теодор (Феодор) Студит (759 – 826) був видатним візантійським ченцем, ігуменом Студійського монастиря в Константинополі, богословом та борцем за чистоту Православ'я. Він відомий своїм опором іконоборчій єресі, за що неодноразово піддавався гонінням, ув’язненню та був відправлений у заслання. Його вважають ісповідником за непохитну віру.

Народні вірування та прикмети

У народі день святого Теодора Студита (Студитового) часто асоціювали з приходом холодів та вітрів.

Якщо цього дня сильний вітер – він протримається до Дня святого Миколая (6 грудня за новим стилем).

Сніг випав 11 листопада і не розтанув – чекай ранньої та суворої зими.

Якщо на Теодора горобці збираються зграями і гучно цвірінькають – до швидкого потепління.

Надворі сиро, але немає снігу – наступний рік буде врожайним.

Історичні події

1480 – Завершення «Стояння на Угрі», що ознаменувало остаточне звільнення Русі від монголо-татарського ярма.

1830 – Проголошення незалежності Бельгії від Нідерландів.

1872 – День народження Львівської залізниці: відкрито рух на першій в Україні залізничній лінії, що з'єднала Львів із Перемишлем.

1918 – Закінчення Першої світової війни підписанням Комп'єнського перемир'я.

1925 – Луї Армстронг здійснив свій перший запис у студії.

1940 – Третій Рейх розпочав масові бомбардування Ковентрі (Велика Британія), повністю знищивши місто.

1973 – Ізраїль та Єгипет підписали мирну угоду.

Іменини

День ангела святкують: Андрій, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Кузьма, Леонід, Мина, Олексій, Павло, Пилип, Тимофій, Федір (Теодор).