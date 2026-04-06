Низка поїздів затримується через травмування людини у Броварах: перелік рейсів

Сьогодні, 6 квітня, через надзвичайну подію на залізниці низка приміських та регіональних поїздів курсують із відхиленням від графіка. Як стало відомо, на станції Бровари було травмовано людину, через що рух на цій дільниці тимчасово обмежено. Про це повідомляє «Укрзалізниця», інформує «Главком».

На місці події тривають слідчі дії, після завершення яких рух поїздів буде відновлено.

Актуальні затримки станом на зараз:

№6906 Київ-Пасажирський – Ніжин: затримка становить 35 хвилин;

№6908 Київ – Ніжин: затримується з Дарниці, відхилення від графіка – 30 хвилин;

№892/891 (регіональний поїзд) Мотовилівка – Славутич: затримка складає близько 25 хвилин.

Пасажирів варто уважно стежити за оголошеннями на вокзалах та планувати свій час із урахуванням змін у розкладі.

Нагадаємо, минулого місяця у Бородянці 13-річний хлопець отримав ураження струмом на залізниці. За попередніми даними, підліток заліз на дах електропотяга сполученням «Тетерів – Святошино» та отримав удар струмом поблизу станції, після чого впав на землю.

До слова, «Укрзалізниця» оновила графіки та маршрути деяких приміських поїздів у квітні.