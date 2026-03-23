Зі столиці до Броварів за 50 грн: проїзд у маршрутках подорожчав вдруге з початку року

Від сьогодні, 23 березня, пасажирів популярного маршруту від станції метро «Лісова» до Броварів чекав неприємний сюрприз. Вартість проїзду зросла до 50 грн, повідомляє кореспондент «Главкома».

Варто зазначити, що ще на початку року проїзд у цій маршрутці коштував 35 грн. Перше подорожчання відбулося 1 лютого – тоді ціну підняли до 40 грн. Таким чином, менш ніж за два місяці вартість поїздки «злетіла» на 15 грн.

Для більшості пасажирів сьогоднішнє оновлення тарифів стало повною несподіванкою. Попри те, що інформація про зміну вартості з’явилася вчора у двох місцевих виданнях, люди не встигли з нею ознайомитися. Більше того, у салонах автобусів оголошення про нові розцінки також відсутні. Тож про актуальну ціну пасажири дізнаються безпосередньо від водіїв, передаючи гроші за проїзд.

«Водій оголошує про підвищення ціни вже при посадці у маршрутку, коли йому простягають стару суму. На запитання, де ж офіційне попередження чи оголошення в салоні, він відповідає, що «інтернеті кругом писали», – розповідає кореспондент «Главкома».

Пасажири обурені відсутністю належного інформування та вже другим суттєвим подорожчанням за короткий проміжок часу.

Нагадаємо, від 13 березня, вартість проїзду в кільцевій електричці Києва зросла на 5-7 грн, але в застосунках «Укрзалізниці» та «Київ Цифровий» все ще можна купити квиток за старою ціною – 15 грн.

Раніше у столиці зросла вартість проїзду в маршрутках приватних перевізників. Зокрема, з 14 березня вартість поїздки на маршруті №434 становитиме 20 грн. Відповідні оголошення вже з’явилися в салонах автобусів.