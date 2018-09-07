У «Борисполі» пояснили, чому пасажирам Ryanair треба завчасно приходити в аеропорт графіка



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Директор аеропорту радить пасажирам Ryanair враховувати особливості посадки на рейс

Генеральний директор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін рекомендує пасажирам лоукост-компанії Ryanair завчасно прибувати на посадку.

У замітці на Ліга.net він зазначив, що обслуговування авіакомпанії Ryanair в аеропорту «Бориспіль» здійснює приватна хендлінгова авіакомпанія «Аерохендлінг».

«Процедура обслуговування пасажирів авіакомпанії Ryanair передбачає накопичення людей в спеціальному накопичувачі, які заздалегідь формуються співробітниками «Аерохендлінгу» за допомогою тенсаторів», – пояснив Рябикин.

«Рекомендується завчасно прибувати на посадку, бо співробітниками хендлінгової компанії проводиться верифікація документів і додатковий огляд ручної поклажі, зумовлений тим, що вимоги авіакомпанії до норм провозу багажу постійно стають жорсткішими», – заявив він.

Гендиректор «Борисполя» також звернув увагу пасажирів на те, що двері для виходу на посадку закриваються за 10 хвилин до вильоту повітряного судна.

«Авіакомпанія не оголошує імена пасажирів, які спізнюються, у гучномовець», – попередив він.

Рябікін пояснив, що перевізник прагне максимально скоротити витрати на підготовку рейсу до вильоту і «стиснути» час перебування в аеропорту.

Згідно з нормативами авіакомпаній, час оборотності повітряного судна не повинен перевищувати 45 хвилин, а час повного обслуговування (від відкриття дверей для висадки пасажирів до закриття дверей з пасажирами на борту) – 35 хвилин.

«У «Борисполі» Ryanair обрав схему наземного обслуговування, що виключає використання телетрапу (пасажирського «рукава») при посадці пасажирів. Згідно із затвердженою авіакомпанією технології обслуговування рейсів, борт авіакомпанії буде паркуватися на стоянці №10R між 9 і 10 Гейт терміналу D», – повідомив Рябікін.

«Отже, висадка і посадка пасажирів на літак передбачає пішу прогулянку від/до виходу з терміналу», – зазначив він.

«При цьому сам вихід із терміналу можливий лише через бас-гейти (ці виходи ми традиційно використовуємо для автобусного підвезення пасажирів до борту)», – підкреслив гендиректор аеропорту.

Напрямок руху пасажирів по перону візуалізується тенсаторами й регулюється представниками зендлінгової компанії, зазначив Рябікін.

«У разі великого завантаження перону терміналу D, передбачена стоянка борту на віддаленому пероні і забезпечення посадки/висадки з допомогою перонних автобусів», – повідомив він.

Висадка/посадка пасажирів здійснюється через дві пасажирські двері повітряного судна за допомогою трапів.

«Постійного представника авіакомпанії в аеропорту немає, принаймні поки що. Тому з усіма питаннями пасажири можуть звернутися за телефонними номерами і активними формами для спілкування з пасажирами, зазначеними на офіційному сайті», – зазначив Рябікін.