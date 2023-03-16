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У Борисполі спалахнула АЗС: у небо здіймається чорний стовп диму (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Борисполі спалахнула АЗС: у небо здіймається чорний стовп диму (відео)
фото: скріншот відео

Даних про причини займання та постраждалих поки що немає

Сьогодні зранку, 16 березня, у місті Бориспіль під Києвом загорілася автозаправна станція. Про це повідомляє Telegram-канал «First Новини Війни» .

Даних про причини займання та постраждалих поки що немає, вони встановлюються.

У мережі з'явилося відео з місця події. На опублікованих кадрах видно, як у небо піднімається стовп чорного диму.

Нагадаємо, раніше на проспекті Степана Бандери у Києві сталася пожежа. За інформацією місцевих жителів, пожежа сталася біля гіпермаркету «Ашан»

Теги: пожежа Telegram відео Київщина

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