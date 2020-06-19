Скільки у Києві тяжких хворих на Covid-19: Кличко оприлюднив невтішні цифри



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майже пів сотні киян, хворих на коронавірус, у важкому стані

Троє хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легень

У стаціонарах лікарень Києва з діагнозом коронавірус сьогодні перебувають 222 пацієнти, 47 - у важкому стані. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«У лікарнях міста з діагнозом коронавірус перебувають 222 пацієнти, у тому числі 7 дітей. Та 57 людей – з підозрою на Covid-19, зокрема, і 5 дітей. 47 хворих - у важкому стані. Троє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень», - розповів мер.

Він також зазначив, що запалення легень у стаціонарах лікують 420 пацієнтів. Тільки за минулу добу з цим діагнозом госпіталізували 62 людини.

Як повідомлялося, станом на ранок 19 червня, у Києві підтверджено 4176 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 92 особи.

Коронавірус в Україні

Всього 34984

Хворіють 17966

Одужали 16033

Померли 985

Копіювати код для вставки

У Києві виявили нові випадки захворювання на коронавірус серед освітян.

Крім того, у комунальному підприємстві «Київпастранс» виявили двох людей із захворюванням на коронавірус.

Читайте також: