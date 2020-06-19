Скільки у Києві тяжких хворих на Covid-19: Кличко оприлюднив невтішні цифри
Троє хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легень
У стаціонарах лікарень Києва з діагнозом коронавірус сьогодні перебувають 222 пацієнти, 47 - у важкому стані. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.
«У лікарнях міста з діагнозом коронавірус перебувають 222 пацієнти, у тому числі 7 дітей. Та 57 людей – з підозрою на Covid-19, зокрема, і 5 дітей. 47 хворих - у важкому стані. Троє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень», - розповів мер.
Він також зазначив, що запалення легень у стаціонарах лікують 420 пацієнтів. Тільки за минулу добу з цим діагнозом госпіталізували 62 людини.
Як повідомлялося, станом на ранок 19 червня, у Києві підтверджено 4176 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 92 особи.
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Всього34984
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Хворіють17966
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Одужали16033
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Померли985
У Києві виявили нові випадки захворювання на коронавірус серед освітян.
Крім того, у комунальному підприємстві «Київпастранс» виявили двох людей із захворюванням на коронавірус.