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    Скільки у Києві тяжких хворих на Covid-19: Кличко оприлюднив невтішні цифри

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    Майже пів сотні киян, хворих на коронавірус, у важкому стані - Скільки у Києві тяжких хворих на Covid-19: Кличко оприлюднив невтішні цифри
    Майже пів сотні киян, хворих на коронавірус, у важкому стані

    Троє хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легень

    У стаціонарах лікарень Києва з діагнозом коронавірус сьогодні перебувають 222 пацієнти, 47 - у важкому стані. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «У лікарнях міста з діагнозом коронавірус перебувають 222 пацієнти, у тому числі 7 дітей. Та 57 людей – з підозрою на Covid-19, зокрема, і 5 дітей. 47 хворих - у важкому стані. Троє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень», - розповів мер.

    Він також зазначив, що запалення легень у стаціонарах лікують 420 пацієнтів. Тільки за минулу добу з цим діагнозом госпіталізували 62 людини.

    Як повідомлялося, станом на ранок 19 червня, у Києві підтверджено 4176 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 92 особи.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      34984
    • Хворіють
      17966
    • Одужали
      16033
    • Померли
      985

    У Києві виявили нові випадки захворювання на коронавірус серед освітян.

    Крім того, у комунальному підприємстві «Київпастранс» виявили двох людей із захворюванням на коронавірус. 

     Читайте також: 
    Віталій Кличко статистика лікарня епідемія кияни коронавірус
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