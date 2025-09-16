Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У Австрії в ДТП загинула молода фігуристка

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
У Австрії в ДТП загинула молода фігуристка
Австрійська фігуристка Юлія Марі Гайзер загинула у ДТП у Зальцбурзі

Аварія сталася на міському перехресті: дівчину, яка їхала велосипедом, збила при повороті вантажівка

Вантажівка на смерть збила 23-річну фігуристку Юлію Марі Гайзер в Австрії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на rainews.it.

Австрійська фігуристка Юлія Марі Гайзер загинула у ДТП у Зальцбурзі. Аварія сталася на міському перехресті: дівчину, яка їхала велосипедом, збила при повороті вантажівка. 

За кермом вантажівки був 46-річний австрієць. Водій пройшов тест на алкоголь, що дав негативний результат. Австрійська влада проводить розслідування, щоб встановити обставини аварії.

Гайзер була уродженкою Південного Тіроля (Італія), але виступала за Австрію. Вона посіла сьоме місце на чемпіонаті країни 2025 року.

Як повідомлялося, на фронті загинув Юрій Бредак (позивний «Клевер») – титулований український веслувальник.

Загинув Юрій 23 червня 2025 року.

Він був знаним спортсменом – майстром спорту з академічного веслування, багаторазовим призером чемпіонатів України, представляв столицю на всеукраїнському та світовому рівнях.

Нагадаємо, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Теги: Австрія ДТП смерть фігурне катання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пасічник закінчив факультет культури й мистецтв за напрямом «Хореографія»
На війні загинув артист Львівської національної опери Дмитро Пасічник
Вчора, 21:28
Убивство Парубія. Ексдружина підозрюваного вийшла із заявою
Убивство Парубія. Ексдружина підозрюваного вийшла із заявою
2 вересня, 23:23
Жулін: Я просто став фанатом Путіна тепер, тому що у зовнішній політиці я прямо гордий тим, що він робить
Російський тренер, який має паспорт США, заявив, що «став фанатом Путіна»
29 серпня, 10:01
Росія у ніч на 28 серпня завдала чергового масованого удару по столиці
Росія обирає балістику, а не стіл перемовин: Зеленський про удар по Києву
28 серпня, 08:22
Суд відправив підозрюваного до СІЗО, посилаючись на вчинення ним насильницького злочину
Убивство військового на Хмельниччині. Суд арештував намісника монастиря УПЦ МП
26 серпня, 09:15
Священику, який побив чоловіка до смерті, повідомлено про підозру
Смерть військового у монастирі на Хмельниччині: священник отримав підозру
24 серпня, 04:33
Окупанти обстріляли Херсон
Окупанти вбили мирного жителя у Херсоні
23 серпня, 23:43
Причиною смерті військового на території монастиря став гострий панкреатит
Смерть військового на території монастиря: прокуратура встановила підозрюваного
23 серпня, 16:18
РФ вбила сімʼю у Харкові
Трагедія в Харкові: РФ вбила три покоління однієї родини, стали відомі подробиці
20 серпня, 11:25

Новини

Українці здобули срібло чемпіонату Європи (U-18) з пляжного волейболу
Українці здобули срібло чемпіонату Європи (U-18) з пляжного волейболу
Євро-2027 (U-21) з футболу: визначилося місце проведення гри Україна – Угорщина
Євро-2027 (U-21) з футболу: визначилося місце проведення гри Україна – Угорщина
У Австрії в ДТП загинула молода фігуристка
У Австрії в ДТП загинула молода фігуристка
Новий сезон баскетбольної Суперліги стартує 3 жовтня: де пройдуть поєдинки
Новий сезон баскетбольної Суперліги стартує 3 жовтня: де пройдуть поєдинки
Визначилися місця проведення Євро-2027 з футзалу серед жіночих та юнацьких команд
Визначилися місця проведення Євро-2027 з футзалу серед жіночих та юнацьких команд
Україна розгромила Алжир на чемпіонаті світу з волейболу
Україна розгромила Алжир на чемпіонаті світу з волейболу

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Вчора, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Вчора, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Вчора, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua