У Австрії в ДТП загинула молода фігуристка

Австрійська фігуристка Юлія Марі Гайзер загинула у ДТП у Зальцбурзі

Аварія сталася на міському перехресті: дівчину, яка їхала велосипедом, збила при повороті вантажівка

Вантажівка на смерть збила 23-річну фігуристку Юлію Марі Гайзер в Австрії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на rainews.it.

За кермом вантажівки був 46-річний австрієць. Водій пройшов тест на алкоголь, що дав негативний результат. Австрійська влада проводить розслідування, щоб встановити обставини аварії.

Гайзер була уродженкою Південного Тіроля (Італія), але виступала за Австрію. Вона посіла сьоме місце на чемпіонаті країни 2025 року.

Як повідомлялося, на фронті загинув Юрій Бредак (позивний «Клевер») – титулований український веслувальник.

Загинув Юрій 23 червня 2025 року.

Він був знаним спортсменом – майстром спорту з академічного веслування, багаторазовим призером чемпіонатів України, представляв столицю на всеукраїнському та світовому рівнях.

Нагадаємо, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).