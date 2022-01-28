У Броварах невідомі замінували школи

Діти навчальних закладів міста з вівторка, 25 січня, перебувають на дистанційному навчанні

Зі школи всіх працівників евакуйовано, очікують на прибуття піротехніків і кінологів

У Броварах замінували школи. Зокрема про мінування школи №5 повідомляється у групі спільноти «Трибуна–Бровари» у Facebook.

Цю інформацію підтвердила директорка СШ №5 Надія Дайнеко. Згодом стало відомо про мінування і ЗОШ №6 та 7.

Нагадаємо, що діти навчальних закладів міста з вівторка, 25 січня, перебувають на дистанційному навчанні. У школах працювали лише вчителі, які проводили онлайн-навчання.

За інформацією Надії Дайнеко, зі школи всіх працівників евакуйовано, очікують на прибуття піротехніків і кінологів.

Повідомлення про мінування надійшло на електронну адресу начальниці управління освіти Оксані Мельник.

У поліції Київщини інформацію про «мінування» низки броварських шкіл і попередньо торговельних центрів – підтвердили.

До слова, збільшення кількості фейкових мінувань, які з особливою активністю накрили останнім часом Україну, правоохоронці трактують як провокації російської сторони у гібридній війні з Україною. Зокрема на цьому акцентував увагу в інтерв’ю «Главкому» заступник Кличка Андрій Крищенко. Він розповів, як змінилась система реагування на масові «мінування».