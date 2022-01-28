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    У Броварах невідомі замінували школи

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    Діти навчальних закладів міста з вівторка, 25 січня, перебувають на дистанційному навчанні - У Броварах невідомі замінували школи
    Діти навчальних закладів міста з вівторка, 25 січня, перебувають на дистанційному навчанні
    фото: Трибуна - Бровари/Facebook

    Зі школи всіх працівників евакуйовано, очікують на прибуття піротехніків і кінологів

    У Броварах замінували школи. Зокрема про мінування школи №5 повідомляється у групі спільноти «Трибуна–Бровари» у Facebook.

    Цю інформацію підтвердила директорка СШ №5 Надія Дайнеко. Згодом стало відомо про мінування і ЗОШ №6 та 7.

    Нагадаємо, що діти навчальних закладів міста з вівторка, 25 січня, перебувають на дистанційному навчанні. У школах працювали лише вчителі, які проводили онлайн-навчання.

    За інформацією Надії Дайнеко, зі школи всіх працівників евакуйовано, очікують на прибуття піротехніків і кінологів.

    Повідомлення про мінування надійшло на електронну адресу начальниці управління освіти Оксані Мельник.

    У поліції Київщини інформацію про «мінування» низки броварських шкіл і попередньо торговельних центрів – підтвердили.

    До слова, збільшення кількості фейкових мінувань, які з особливою активністю накрили останнім часом Україну, правоохоронці трактують як провокації російської сторони у гібридній війні з Україною. Зокрема на цьому акцентував увагу в інтерв’ю «Главкому» заступник Кличка Андрій Крищенко. Він розповів, як змінилась система реагування на масові «мінування».


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    Теги: діти школа Київщина замінування
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    У Броварах невідомі замінували школи