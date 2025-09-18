Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві чоловік спалив автомобіль Тoyota, який помилково прийняв за машину кривдника

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві чоловік спалив автомобіль Тoyota, який помилково прийняв за машину кривдника
Підпал автомобіля Toyota було здійснено за допомогою пляшки із легкозаймистою речовиною, яку підпалили та поклали під транспортний засіб
фото: Національна поліція України/Facebook

За скоєне підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі

У Дніпровському районі Києва 33-річний чоловік вночі підпалив припаркований автомобіль, бо сприйняв транспортний засіб за той, що днями ледь не наїхав на нього на одній з вулиць. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що днями, вночі до чергової частини Дніпровського управління поліції Києва надійшло повідомлення про те, що по вул. Празькій палає автомобіль.

Автомобіль марки Toyota майже повністю знищено вогнем
Автомобіль марки Toyota майже повністю знищено вогнем
фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчо-оперативна група районного управління поліції та працівники ДСНС, які виїхали на місце пожежі, з’ясували, що підпал автомобіля марки Toyota було здійснено за допомогою пластикової пляшки із легкозаймистою речовиною, яку підпалили та поклали під транспортний засіб.

«Надалі, у ході розшукових заходів, оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу встановили та розшукали підозрюваного – ним виявився 33-річний мешканець столиці», – йдеться у повідомленні.

Зі слів правопорушника, у такий спосіб він хотів «помститися» водієві автомобіля, бо сприйняв транспортний засіб за той, що днями ледь не наїхав на нього на одній з вулиць.

За скоєне затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі
За скоєне затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі
фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські зафіксували понад 200 випадків підпалів автомобілів військових, близько чверті з них зробили неповнолітні. Підпали є результатом діяльності російських спецслужб, зокрема ФСБ РФ. 

Раніше у Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали 54-річного місцевого мешканця, який підпалив автомобіль свого колишнього керівника. Мотивом злочину стала помста за звільнення з роботи. Як з’ясувалося затриманого нещодавно звільнили з роботи і він у такий спосіб вирішив помститися своєму колишньому керівнику.

Теги: Київ автомобіль поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кілька сцен вистави відзняли під водою
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Олег Куявський став заступником голови КМДА з питань самоврядних повноважень
Кличко призначив нового заступника: хто замінив Крищенка на посаді
18 серпня, 18:32
Лідером за цінами однокімнатних квартир став Ужгород
Де в Україні найдорожча оренда квартир: одне із міст несподівано обігнало Київ та Львів
24 серпня, 19:13
Після завершення тестування мереж комунальні служби перейшли до робіт з благоустрою
«Київтеплоенерго» завершило гідравлічні випробування теплових мереж
26 серпня, 08:54
Росія у ніч на 28 серпня завдала чергового масованого удару по столиці
Росія обирає балістику, а не стіл перемовин: Зеленський про удар по Києву
28 серпня, 08:22
Під час виступу Бахматов публічно штовхнув Старостенко
Голова Деснянської РДА опинився під загрозою звільнення після фізичного конфлікту з депутаткою
4 вересня, 05:34
ГУР наголосило, що дебютна перемога стала важливою подією для колективу
Команда ГУР перемогла в суперлізі України з регбі-15 (фото)
8 вересня, 20:11
У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту
Рух Броварським проспектом частково обмежено до 3 жовтня (схкма)
15 вересня, 13:03
Пес Міша тепер живе у одному зі столичних притулків
Пес Міша з «Теремків», якого не пускали в метро, опинився у притулку
Вчора, 16:39

Новини

У Києві чоловік спалив автомобіль Тoyota, який помилково прийняв за машину кривдника
У Києві чоловік спалив автомобіль Тoyota, який помилково прийняв за машину кривдника
Вирубування дерев на Київщині: у недбалості підозрюється інженер держпідприємства «Ліси України»
Вирубування дерев на Київщині: у недбалості підозрюється інженер держпідприємства «Ліси України»
Віцепрем'єр-міністр Польщі з військовою делегацією прибув до Києва
Віцепрем'єр-міністр Польщі з військовою делегацією прибув до Києва
Боєприпас часів Другої світової виявлено на території учбового закладу у столиці
Боєприпас часів Другої світової виявлено на території учбового закладу у столиці
В Обухівській громаді зросла вартість проїзду у маршрутних таксі
В Обухівській громаді зросла вартість проїзду у маршрутних таксі
У Сквирській громаді внаслідок зіткнення з легковиком загинув велосипедист
У Сквирській громаді внаслідок зіткнення з легковиком загинув велосипедист

Новини

На Київщині після вибухів виникли пожежі
Сьогодні, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua