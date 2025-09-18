У Києві чоловік спалив автомобіль Тoyota, який помилково прийняв за машину кривдника

Підпал автомобіля Toyota було здійснено за допомогою пляшки із легкозаймистою речовиною, яку підпалили та поклали під транспортний засіб

У Дніпровському районі Києва 33-річний чоловік вночі підпалив припаркований автомобіль, бо сприйняв транспортний засіб за той, що днями ледь не наїхав на нього на одній з вулиць. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що днями, вночі до чергової частини Дніпровського управління поліції Києва надійшло повідомлення про те, що по вул. Празькій палає автомобіль.

Слідчо-оперативна група районного управління поліції та працівники ДСНС, які виїхали на місце пожежі, з’ясували, що підпал автомобіля марки Toyota було здійснено за допомогою пластикової пляшки із легкозаймистою речовиною, яку підпалили та поклали під транспортний засіб.

«Надалі, у ході розшукових заходів, оперативники спільно з аналітиками кримінального аналізу встановили та розшукали підозрюваного – ним виявився 33-річний мешканець столиці», – йдеться у повідомленні.

Зі слів правопорушника, у такий спосіб він хотів «помститися» водієві автомобіля, бо сприйняв транспортний засіб за той, що днями ледь не наїхав на нього на одній з вулиць.

Слідчі, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські зафіксували понад 200 випадків підпалів автомобілів військових, близько чверті з них зробили неповнолітні. Підпали є результатом діяльності російських спецслужб, зокрема ФСБ РФ.

Раніше у Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали 54-річного місцевого мешканця, який підпалив автомобіль свого колишнього керівника. Мотивом злочину стала помста за звільнення з роботи. Як з’ясувалося затриманого нещодавно звільнили з роботи і він у такий спосіб вирішив помститися своєму колишньому керівнику.