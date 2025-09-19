Вбивця Кірка використав ім'я Трампа як псевдонім у мережі

Тайлер Робінсон використав ім'я Дональда Трампа як псевдонім в ігровій платформі Steam

Підозрюваний у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка Тайлер Робінсон використав ім'я Дональда Трампа як псевдонім в ігровій платформі Steam. Як пише «Главком» із посиланням на Bloomberg, цей факт став частиною матеріалів справи, зібраних правоохоронними органами США.

«Агенти співпрацюють із ФБР, щоб вивчити онлайн-активність підозрюваного, включаючи використання імені Трампа у Steam», – йдеться в матеріалі.

Повідомляється, що секретна служба приєдналася до розслідування, хоча Кірк не був під офіційним захистом. Фахівці вивчають цифрову активність Робінсона, включаючи 5000 годин ігрового часу та символіку онлайн-субкультур.

Докторка Рейчел Кауерт, яка досліджувала взаємозв'язок ігрової культури та екстремізму, заявила, що немає доказів, які пов'язують ці два явища. Ключовими факторами залишаються доступ до зброї та соціальне оточення.

Раніше Трамп заявив, що вчинок родини злочинця, яка здала свого родича, є безпрецедентною. Він зізнався, що його здивувало рішення батьків зловмисника добровільно співпрацювати із правосуддям.

Нагадаємо, прокурори штату Юта оголосили, що вимагатимуть смертної кари для Тайлера Робінсона, обвинуваченого у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка, та оприлюднили нові подробиці справи, зокрема текстові повідомлення, в яких він нібито зізнався у скоєному.

Прокурори висунули Робінсону звинувачення за сімома пунктами, включаючи вбивство за обтяжуючих обставин, перешкоджання правосуддю і втручання у справу свідків, адже він, за їхніми словами, попросив сусіда видалити компрометуючі повідомлення.

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.