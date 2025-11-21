У Броварах легковик зіткнувся з вантажівкою, постраждав 27-річний водій (фото)

У результаті зіткнення водія легковика з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні

У Броварах на Київщині поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій травмувався водій легкового автомобіля Lada. Аварія сталася під час виконання обгону. Про це повідомили в поліції Київської області, інформує «Главком».

За попередніми даними, 27-річний водій Lada під час обгону не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою MAN, якою керував 28-річний водій.

У результаті зіткнення водія легковика з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Слідчі Броварського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілому.

Нагадаємо, з січня по квітень 2025 року на дорогах України сталося 6736 ДТП із загиблими та травмованими. У середньому стається 56 тяжких аварій щодня. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. За чотири місяці 2025 року вже загинули 815 людей, ще 8330 дістали поранення.

До слова, 18 листопада на автодорозі Київ-Харків поблизу села Богданівка сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: автомобіль BMW X5 на високій швидкості зіткнувся з колесовідбійником та кілька разів перекинувся. Внаслідок аварії загинули водій та один пасажир, ще одна пасажирка госпіталізована.