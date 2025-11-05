Головна Київ Новини
Жінці загрожує вісім років в'язниці за загибель двох собак і двох котів: деталі справи

Ірина Міллер
За висновками експерта, причиною смерті тварин стало первинне та водне голодування
фото: поліція Київської області

Жителька Ірпеня протягом декількох місяців утримувала у квартирі двох котів та двох собак, яких раніше підібрала на вулиці

У місті Ірпінь жінка залишила у квартирі без догляду чотирьох домашніх тварин, що призвело до їх загибелі. За скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це інформує «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Слідчі встановили, що 42-річна місцева жителька протягом декількох місяців утримувала у квартирі двох котів та двох собак, яких раніше підібрала на вулиці. Вона тривалий час не забезпечувала тварин належним доглядом, їжею та водою, оскільки мешкала в іншому будинку. За висновками експерта, причиною смерті тварин стало первинне та водне голодування.

Про підозру фігурантці повідомили наприкінці жовтня.

«Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт за фактом жорстокого поводження з тваринами, що призвело до їх загибелі, вчиненого щодо двох і більше тварин (ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України)», – підсумували у дописі.

Нагадаємо, вуличний пес Міша, який понад десять років мешкав біля станції метро «Теремки» в Києві і став відомим на всю країну після того, як його не пустили в укриття київського метро, отримав власну родину. Історія із собакою, якого не пустили в укриття столичного метро, набула розголосу. Тоді волонтери запропонували тимчасово прихистити собаку, давши Міші час оговтатись. Охочих забрати Мішу до себе було багато,тож для вибору люблячої родини долучили незалежні організаці.

