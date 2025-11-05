Жінці загрожує вісім років в'язниці за загибель двох собак і двох котів: деталі справи

Жителька Ірпеня протягом декількох місяців утримувала у квартирі двох котів та двох собак, яких раніше підібрала на вулиці

У місті Ірпінь жінка залишила у квартирі без догляду чотирьох домашніх тварин, що призвело до їх загибелі. За скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це інформує «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Слідчі встановили, що 42-річна місцева жителька протягом декількох місяців утримувала у квартирі двох котів та двох собак, яких раніше підібрала на вулиці. Вона тривалий час не забезпечувала тварин належним доглядом, їжею та водою, оскільки мешкала в іншому будинку. За висновками експерта, причиною смерті тварин стало первинне та водне голодування.

Про підозру фігурантці повідомили наприкінці жовтня.

«Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт за фактом жорстокого поводження з тваринами, що призвело до їх загибелі, вчиненого щодо двох і більше тварин (ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України)», – підсумували у дописі.

