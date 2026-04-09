У Броварах біля пішохідної зони помічено величезну кобру: відео з місця події

Мешканцям Броварів варто дотримуватися дистанції при виявленні небезпечного плазуна

У Броварах, поблизу пішохідної зони, місцеві мешканці виявили рептилію, зовні схожу на кобру. Поява цієї змії є нетиповою для природного середовища Київщини, що викликало занепокоєння серед перехожих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві соцмережі.

За свідченнями очевидців, змія великого розміру пересувалася безпосередньо поруч із тротуаром. Відповідні відеодокази було поширено в місцевих пабліках.

Мешканцям Броварів варто дотримуватися дистанції при виявленні плазуна та негайно повідомляти про його місцеперебування екстрені служби.

Нагадаємо, у Баришівській громаді Київської області зафіксований небезпечний випадок укусу отруйної змії, занесеної до Червоної книги України. За інформацією місцевої влади, потерпілому оперативно надали медичну допомогу. Лікарі зазначають, що їм чи не вперше довелося рятувати пацієнта після укусу саме цієї рідкісної отруйної змії.

Раніше зоозахисники дістали змію з-під капота автівки в Києві. Нею виявилася молочна змія Кемпбела з родини вужевих. Як плазун з'явився під капотом автівки, невідомо. «Скоріш за все одноманітне життя в акваріумі Молочній набридло, захотілось пригод та екстриму», – вважають у Kyiv Animal Rescue Group.