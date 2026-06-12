Вбивство Кирила Тлявова: обвинувачений потрапив під мобілізацію, захист просить зупинити суд

На засіданні суду 5 червня адвокат надав довідку від командира військової частини про зарахування Приходька до війська

Обвинуваченого у вбивстві з необережності п'ятирічного Кирила Тлявова екс-поліцейського Івана Приходька мобілізували до ЗСУ, через що його захист просить призупинити суд до кінця війни. Цю інформацію у коментарі Суспільному підтвердив адвокат обвинуваченого Віктор Чевгуз, інформує «Главком».

На засіданні Київського апеляційного суду 5 червня адвокат надав довідку від командира військової частини про зарахування Приходька до війська. За словами Чевгуза, його підзахисного мобілізували працівники ТЦК на вулиці ще 19 березня. Попри народження третьої дитини, відстрочку чоловік оформити не встиг. Наразі Приходько подав рапорт на звільнення через багатодітність, який можуть розглядати до пів року, проте захист уже вимагає виділити матеріали щодо нього в окреме провадження та поставити розгляд на паузу.

«Його затримали на вулиці, потім направили у військову частину. У нього забрали телефон, дружина дізналася лише через кілька днів. Підвезла документи, що в нього троє дітей, а він уже був відправлений туди. Сказали, що є певний порядок, подавайте рапорт, звільняйтесь. Він призваний, є наказ», – пояснив Віктор Чевгуз.

Що кажуть прокурори та родина загиблого хлопчика

Прокурори у суді попросили оголосити перерву на місяць, аби офіційно перевірити факт мобілізації Приходька та з’ясувати, чи дозволяють умови служби доєднуватися до засідань онлайн. Обласна прокуратура вже готує запит до Міноборони.

Представниця родини Тлявових Ельвіра Лазаренко переконана, що мобілізація екс-поліцейського – це спроба уникнути реального терміну.

«Ніхто не знає, скільки триватиме війна. Таким чином він намагається уникнути покарання, адже є ризик того, що апеляційний суд скасує вирок у частині більш тяжкої статті — хуліганства. Що стосується вбивства з необережності, то строки давності за цією статтею минули ще два роки тому», – наголосила адвокатка.

Захист родини Тлявових готує звернення до Міноборони та командування частини з проханням скасувати наказ про призов Приходька, розцінюючи це як ухилення від кримінальної відповідальності. Думки адвокатів інших трьох фігурантів справи розділилися: одні вважають, що розгляд щодо решти обвинувачених можна продовжувати, інші – що через спільну статтю про групове хуліганство апеляцію треба зупиняти повністю по всій справі.

Колишній поліціянт Іван Приходько, якого обвинувачують у вбивстві з необережності 5-річного Кирила Тлявова фото: Іван Приходько/TikTok

За даними журналістів, які відшукали акаунт Приходька у TikTok, з травня 2026 року він публікує фото у формі поруч із безпілотниками та ймовірно служить в одному з батальйонів безпілотних систем. Законодавчої заборони на мобілізацію обвинувачених (якщо їм не обрано запобіжний захід, який це унеможливлює) в Україні немає – табу діє лише на фігурантів тяжких корупційних справ та вже засуджених за держзраду, колабораціонізм чи системні злочини проти неповнолітніх.

Що відомо про загибель хлопчика Кирила Тлявова

31 травня 2019 року четверо людей, серед яких двоє поліцейських, відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому на Київщині. Під час відпочинку чоловіки вирішили постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що одна куля влучила у хлопчика, що гуляв у сусідньому дворі. 3 червня п’ятирічний Кирило Тлявов помер у лікарні.

3 червня 2019 року п’ятирічний Кирило Тлявов помер у лікарні після вогнепального поранення у голову фото з відкритих джерел

За підозрою у вбивстві затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця. Після смерті дитини справу перекваліфікували на умисне вбивство. Поліцейських арештували на два місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини й відмовились від співпраці зі слідчими.

У липні слідство оголосило підозру ще двом громадянам, один із яких – неповнолітній. 5 листопада директор ДБР Роман Труба заявив, що слідчі з’ясували обставини, за яких було вбито Кирила Тлявова.

23 грудня 2020 року обвинувальний акт щодо вбивства Кирила Тлявова направили до суду. Справу розслідують за статтями «хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї» і «вбивство через необережність».

Вирок винесли за шість днів до четвертих роковин вбивства Кирила Тлявова – 25 травня 2023 року. Колишньому експоліцейському Івана Приходьку призначили чотири роки позбавлення волі. Іншому експравоохоронцю Володимиру Петровцю суд призначив випробувальний термін на два роки за збереження патронів. Ще двох фігурантів справи – Дмитра Кривошея та Станіслава Петровця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, суд виправдав.