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На важливому шляхопроводі у Святошинському районі обмежено рух транспорту (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На важливому шляхопроводі у Святошинському районі обмежено рух транспорту (схема)
«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту
фото з відкритих джерел

Фахівці КП «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на крайній правій смузі у напрямку Академмістечка

Сьогодні, 12 червня, до 17:00 частково обмежено рух шляхопроводом на проспекті Академіка Палладіна біля залізничної станції «Новобіличі» у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє Главком із посиланням на «Київавтодор».

Зазначається, що фахівці КП «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на крайній правій смузі у напрямку житлового масиву Академмістечко. 

Рух шляхопроводом на проспекті Академіка Палладіна біля залізничної станції «Новобіличі» у Святошинському районі столиці (схема)
Рух шляхопроводом на проспекті Академіка Палладіна біля залізничної станції «Новобіличі» у Святошинському районі столиці (схема)
інфографіка: «Київавтодор»

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у столиці тривають масштабні дорожні роботи на Борщагівському напрямку. Через ремонтні роботи буде частково обмежено рух транспорту на важливому шляхопроводі, розташованому на перетині Кільцевої дороги з проспектом Леся Курбаса. Обмеження триватимуть до 5 липня.

Також у Києві триває капітальний ремонт вулиці Міської, розпочатий у березні. На цій ділянці планують не лише оновити покриття, а й суттєво підвищити пропускну спроможність. Дорожники вже проклали понад 600 метрів нової дощової каналізації більшого діаметра. Наразі триває підготовка основи дороги під майбутнє асфальтування. 

До 15 вересня обмежуватимуть рух пішоходів мостом на перетині Берестейського проспекту з Кільцевою дорогою. 

Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор

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