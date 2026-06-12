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Січневі платіжки у червні: чому киянам прийшли рахунки за тепло

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Січневі платіжки у червні: чому киянам прийшли рахунки за тепло
Перерахунок стосується понад 1 млн квартир у столиці
фото: glavcom.ua

Через перебої з теплом киянам перерахували платіжки за січень

У травні набула чинності постанова Кабміну №683, якою затверджено новий алгоритм нарахування плати за тепло в період масових пошкоджень інфраструктури через російські обстріли. Тож у червні кияни отримали платіжки з рядком про опалення у січні, але суми в них зменшені в середньому на 40%. Про це повідомляє сайт КМДА, інформує «Главком». 

«КП «Київтеплоенерго» зменшило розмір оплати послуги теплопостачання, наданої в січні 2026 року, для 99% своїх споживачів. Йдеться про понад 1 мільйон квартир. Автоматичний перерахунок виконали згідно з алгоритмом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 683, що набула чинності у травні 2026 року. Він ураховує періоди відсутності послуги та невідповідність теплоносія якісним параметрам. Загальна знижка для споживачів склала понад 720 млн грн або в середньому майже 40%», – йдеться у повідомленні.

Директор СВП «Енергозбут» комунального підприємства «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін нагадав, що у Києві нарахування за послугу централізованого опалення та постачання теплової енергії за січень 2026 року в лютому не проводились. Адже через руйнівні атаки на об’єкти критичної інфраструктури столиці були зафіксовані численні пошкодження мереж та обладнання. Тому постало питання правового механізму для індивідуального автоматичного перерахунку.

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«У травні Кабмін постановою №683 затвердив алгоритм автоматичного перерахунку за опалення для теплопостачальних підприємств із застосуванням відповідних коефіцієнтів. Нарахування за січень ми виконали одразу після прийняття постанови, в міжопалювальний період, коли платіжне навантаження менше», – пояснив він.

Перерахунок провели всім споживачам, де в будинках тимчасово було відсутнє опалення або воно не відповідало нормативам, інформує КМДА.

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«Тривалість періодів відсутності теплопостачання та зниження якості була індивідуальна для кожного будинку. Вона залежала від багатьох факторів: джерела теплопостачання, можливості оперативного переключення, аварійних відключень електроенергії, ступеня енергоефективності будинку. Для порівняння: за умов стабільної штатної роботи теплоджерел загальна сума нарахувань у столиці склала би понад 1,85 млрд грн. Фактична сума нарахувань за опалення в січні склала 1,13 млрд грн. Кияни отримали загальну знижку в розмірі 720 млн грн, тобто вартість послуги знизилась на 40%», – підкреслив Костянтин Лопатін. 

Нагадаємо, уряд доручив Держпродспоживслужбі проконтролювати автоматичний перерахунок комуналки за неотримані послуги. Уряд також уряд ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.

Раніше «Київтеплоенерго» тимчасово не нараховувало плату за опалення за січень 2026 року через численні пошкодження мереж внаслідок російських обстрілів. Нарахування призупинили на час ліквідації аварій і перепідключень споживачів. У компанії обіцяли провести індивідуальний автоматичний перерахунок для мешканців будинків, де тимчасово не було тепла або послуга надавалася неналежної якості.

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Теги: Кабмін Київ тарифи опалення КМДА кияни Київтеплоенерго послуги

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