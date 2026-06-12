Смертельна ДТП на Караваєвих дачах: адвокатка вважає, що водій діяв навмисно

Чухраєва: «В мене складається картинка, що риторика та позиція, зайнята адвокатом підозрюваного у суді, є неправдивою»

Водій Mercedes-Benz, який 5 червня в'їхав у підземний перехід на Караваєвих дачах у Києві та вбив чотирьох людей, ймовірно, «зробив це навмисно», а не тому, що не впорався з керуванням. Про це заявила Надія Чухраєва, адвокатка родини загиблого в ДТП Григорія Глушича, інформує «Главком».

Заява адвокатки родини Григорія Глушича

За словами захисниці, такі підозри у неї з'явилися після ознайомлення з показами пасажирки, яка на момент аварії перебувала в салоні авто Павла Плешивцева.

«Це пасажирка, яка з ним їхала як зі службою таксі. Я не маю права поки що розповсюджувати інформацію щодо тих показів, які вона дала, тому що це таємниця досудового розслідування. Але точно в мене складається картинка, що риторика та позиція, яка була зайнята адвокатом підозрюваного у судовому засіданні, є неправдивою», – зазначила Чухраєва.

Адвокат підозрюваного водія Євгеній Мельниченко наразі нову заяву Чухраєвої не коментував.

Водночас 8 червня під час обрання запобіжного заходу Плешивцеву у суді йшлося про те, що, за матеріалами розслідування, водій вирішив показати пасажирці «майстерність» і навички швидкісної їзди. Захист водія тоді заперечував свідоме порушення правил: «Якби це була банальна неуважність або свідоме порушення ПДР, мені здається, що відбійник зупинив би автомобіль. Треба встановлювати, чому авто рухалося саме так».

Сам підозрюваний заявив журналістам, що натиснув на педаль газу, бо нібито «втратив свідомість», але не уточнив, коли саме це сталося. За словами його адвоката, водій визнає провину, «відбілюватися не збирається» і співпрацює зі слідством. Наразі Плешивцеву обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою – він перебуває в лікарні під охороною поліції через отримані травми.

Раніше компанія Bolt, через яку водій виконував поїздку на момент ДТП, повідомила, що назавжди заблокувала акаунт Павла Плешивцева. У компанії додали, що співпрацюють зі слідством, а також ухвалили рішення назавжди блокувати водіїв, на яких надійде щонайменше дві скарги через перевищення швидкості або небезпечний стиль кермування.

Що відомо про ДТП на Караваєвих дачах

Нагадаємо, 5 червня близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського в Солом’янському районі Києва автомобіль Mercedes-Benz C300 на великій швидкості злетів з дороги та в'їхав у підземний пішохідний перехід. Унаслідок аварії загинули четверо людей: двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець Григорій Глушич. Ще троє людей дістали травми. Серед загиблих були двоє поліцейських Солом’янського управління поліції – 24-річний старший лейтенант Дмитро Бондарчук та 21-річний лейтенант Денис Будченко. На момент аварії вони перебували при виконанні службових обов’язків.

За кермом перебував 49-річний житель Херсонської області. Як відомо, водієм Mercedes-Benz є Павло Плєшивцев 1976 року народження – мешканець Херсонщини і керівник громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне».

За даними слідства, він не впорався з керуванням. Водій отримав травми та був госпіталізований. На момент ДТП чоловік був тверезим, розповіли в Офісі генпрокурора.

Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Після аварії стало відомо, що за автомобілем Mercedes-Benz C300 зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху, більшість із яких стосувалися перевищення швидкості. Лише протягом 2025 року водія п’ять разів притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості та ще п’ять разів – за інші порушення ПДР. Також у березні 2026 року за його участі сталася ДТП без потерпілих.