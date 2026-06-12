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Вогонь гасили всю ніч: на Київщині ліквідовано пожежу після удару «Шахеда»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вогонь гасили всю ніч: на Київщині ліквідовано пожежу після удару «Шахеда»
Пожежа, яка виникла внаслідок удару дрона, охопила 2 тис. кв. м
фото: ДСНС Київщини/Facebook

До гасіння вогню залучали підрозділи ДСНС Київської області та Києва, а також спецтехніку аеропорту «Бориспіль»

У Бориспільському районі Київської області вранці 12 червня ліквідували масштабну пожежу, що спалахнула напередодні ввечері внаслідок атаки російських безпілотників. Вогонь охопив об'єкт інфраструктури. Про це повідомила пресслужба ДСНС України, інформує «Главоком».

Вогонь охопив об'єкт інфраструктури
Вогонь охопив об'єкт інфраструктури
фото: ДСНС Київщини/Facebook

«Рятувальники ліквідували пожежу на площі 2 тис. кв. м, що виникла внаслідок російського удару БпЛА по об’єкту інфраструктури у Бориспільському районі», – йдеться у повідомленні.

До гасіння вогню залучали підрозділи ДСНС Київської області та міста Києва, а також спецтехніку міжнародного аеропорту «Бориспіль».

До гасіння вогню залучали підрозділи ДСНС Київської області та міста Києва, а також спецтехніку міжнародного аеропорту «Бориспіль»
До гасіння вогню залучали підрозділи ДСНС Київської області та міста Києва, а також спецтехніку міжнародного аеропорту «Бориспіль»
фото: ДСНС Київщини/Facebook
Вогонь гасили всю ніч: на Київщині ліквідовано пожежу після удару «Шахеда» фото 1
фото: ДСНС Київщини/Facebook
Ліквідація пожежі у Бориспільському районі
Ліквідація пожежі у Бориспільському районі
фото: ДСНС Київщини/Facebook
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Вогнеборці працювали усю ніч
Вогнеборці працювали усю ніч
фото: ДСНС Київщини/Facebook

За попередніми даними, внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав. Про це повідомила речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан.

Загалом у ніч на 12 червня Росія випустила по Україні 117 ударних безпілотників різних типів, серед яких Shahed, «Гербера» та «Італмас». В результаті протиповітряного бою силам ППО вдалося знешкодити 102 ворожі БпЛА.

Нагадаємо, ворожий дрон-камікадзе атакував Бориспільський район Київської області, внаслідок чого сталася серйозна пожежа. Станом на вечір 11 червня рятувальники продовжували приборкувати полум'я. 

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Теги: пожежа ДСНС обстріл Київщина

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