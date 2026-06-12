Вогонь гасили всю ніч: на Київщині ліквідовано пожежу після удару «Шахеда»

До гасіння вогню залучали підрозділи ДСНС Київської області та Києва, а також спецтехніку аеропорту «Бориспіль»

У Бориспільському районі Київської області вранці 12 червня ліквідували масштабну пожежу, що спалахнула напередодні ввечері внаслідок атаки російських безпілотників. Вогонь охопив об'єкт інфраструктури. Про це повідомила пресслужба ДСНС України, інформує «Главоком».

Вогонь охопив об'єкт інфраструктури фото: ДСНС Київщини/Facebook

«Рятувальники ліквідували пожежу на площі 2 тис. кв. м, що виникла внаслідок російського удару БпЛА по об’єкту інфраструктури у Бориспільському районі», – йдеться у повідомленні.

До гасіння вогню залучали підрозділи ДСНС Київської області та міста Києва, а також спецтехніку міжнародного аеропорту «Бориспіль».

До гасіння вогню залучали підрозділи ДСНС Київської області та міста Києва, а також спецтехніку міжнародного аеропорту «Бориспіль» фото: ДСНС Київщини/Facebook

фото: ДСНС Київщини/Facebook

Ліквідація пожежі у Бориспільському районі фото: ДСНС Київщини/Facebook

❗️Київщина: рятувальники ліквідували пожежу на площі 2000 кв.м, що виникла внаслідок російського удару БпЛА по об’єкту інфраструктури у Бориспільському районі



На місці працювали рятувальники Київської області та міста Києва. Додатково залучалася спецтехніка аеропорту… pic.twitter.com/UerfaBRUde — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 12, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Вогнеборці працювали усю ніч фото: ДСНС Київщини/Facebook

За попередніми даними, внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав. Про це повідомила речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан.

Загалом у ніч на 12 червня Росія випустила по Україні 117 ударних безпілотників різних типів, серед яких Shahed, «Гербера» та «Італмас». В результаті протиповітряного бою силам ППО вдалося знешкодити 102 ворожі БпЛА.

Нагадаємо, ворожий дрон-камікадзе атакував Бориспільський район Київської області, внаслідок чого сталася серйозна пожежа. Станом на вечір 11 червня рятувальники продовжували приборкувати полум'я.