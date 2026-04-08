Заморозки на Київщині та у столиці: оголошено помаранчевий рівень небезпеки

Ірина Міллер
Крижана крупа у Києві 8 квітня 2026 року
фото: glavcom.ua

Заморозки можуть завдавати шкоди ранньоквітучим плодовим деревам

Український гідрометеорологічний центр попереджає про небезпечні метеорологічні явища на території Київської області та міста Києва протягом 10 та 11 квітня. Через вторгнення холодного повітря у нічні години очікуються сильні заморозки в повітрі з температурою від 0 до 3 градусів морозу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

У зв’язку з прогнозованим погіршенням погодних умов синоптики оголосили другий (помаранчевий) рівень небезпечності. Такі різкі перепади температури становлять особливу загрозу для аграрного сектору та приватних господарств. Зокрема, фахівці наголошують на високій імовірності пошкодження ранньоквітучих плодових дерев, що може негативно вплинути на майбутній урожай.

Попередження про стихійні метеорологічні явища у столиці та на Київщині
інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Мешканцям регіону та власникам садів рекомендується врахувати цю інформацію та заздалегідь вжити заходів для захисту вразливих насаджень від вимерзання.  

Нагадаємо, що метеорологічна весна на Київщині почалася з рекордів: 1 березня на метеостанції «Чорнобиль» температура сягнула +13,8°C, перевершивши показник 2017 року.

Загалом цьогорічний березень у столиці став аномально теплим та надзвичайно сухим. За спостереженнями метеорологів, середньомісячна температура повітря у Києві склала +6,7°С, що на 4,2°С вище за кліматичну норму. Таким чином, перший місяць календарної весни посів четверте місце у рейтингу найтепліших за всю історію спостережень у столиці.

Проте головною особливістю місяця стала рекордна відсутність опадів. На проспекті Науки випав лише 1 мм вологи, що становить лише 3% від місячної норми. Фахівці констатують: березень-2026 виявився найсухішим у Києві з 1891 року.

