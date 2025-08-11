У Броварах собака напав на дев'ятирічну дитину

Поліцейські встановили власника тварини та з’ясовують усі обставини події

У Броварах американський стаффордширський тер’єр напав на дев'ятирічного хлопчика біля торгового центру. Дитину госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київської області.

Поліцейські Київщини проводять досудове розслідування щодо нападу собаки на малолітню дитину

10 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного з торгових центрів у місті Бровари пес породи американський стаффордширський тер’єр травмував дев'ятирічного хлопчика.

Дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні. Наразі загрози його життю немає.

Поліцейські встановили власника тварини та з’ясовують усі обставини події.

«Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за даним фактом (ст. 128 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває», – йдеться у повідомленні.

