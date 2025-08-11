Головна Київ Новини
У Броварах собака напав на дев'ятирічну дитину

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Броварах собака напав на дев'ятирічну дитину
Поліцейські встановили власника тварини та з’ясовують усі обставини події

У Броварах американський стаффордширський тер’єр напав на дев'ятирічного хлопчика біля торгового центру. Дитину госпіталізували. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київської області.

Поліцейські Київщини проводять досудове розслідування щодо нападу собаки на малолітню дитину

10 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного з торгових центрів у місті Бровари пес породи американський стаффордширський тер’єр травмував дев'ятирічного хлопчика.

Дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні. Наразі загрози його життю немає.

Поліцейські встановили власника тварини та з’ясовують усі обставини події.

«Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за даним фактом (ст. 128 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у мікрорайоні Академічний, що у Вінниці, екстрено провели вакцинацію безпритульних тварин.Там дитину покусав пес, у якого виявився сказ.

До слова, у Біленьківській громаді, що у Запорізькому районі, місцеві жителі почали помічати диких тварин, зокрема вовків та лисиць. У Держпродспоживслужбі зазначили – тварини тікають до людей, намагаючись врятуватись від бойових дій, адже лінія фронту менш ніж за 20 кілометрів. 

