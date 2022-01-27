У Вінниці скажений пес покусав дитину

У місті проводять екстрену вакцинацію тварин.

У мікрорайоні Академічний, що у Вінниці, екстрено проводять вакцинацію безпритульних тварин. Кілька днів тому, там дитину покусав пес, у якого виявився сказ, повідомляє «Вінниця.info».

Інцидент трапився поблизу будинку №22 по вулиці Миколаївській. Від пса дитину врятував таксист, який проїжджав повз. У подальшому аналізи підтвердили у тварини сказ.

Ситуація викликала занепокоєння у місцевих мешканців та представників самоврядування. Так, депутат Вінницької міськради від партії «Європейська Солідарність» Павло Чайковський звернувся до спеціалізованої служби, яка має провести вакцинацію безпритульних тварин в «Академічному». Щеплення чотирилапих вже стартувало.

«Як було обіцяно, сьогодні виділено 35 доз вакцини від сказу. Спільно з волонтерами розпочата вакцинація тварин на Академічному та прилеглих територіях. Процес під контролем відповідних органів. Всі вакциновані тварини будуть внесені до спеціального реєстру. Будемо тримати на контролі дане питання та здійснювати вакцинацію тварин на постійній основі. Дякую всім, хто долучився до процесу», – зазначив депутат.

«Відомо, що перед цим дана тварина покусала інших дітей», – зауважують користувачі соцмереж.

Наразі, місцевих мешканців, які могли бути уражені хворобою, просять звернутися до медичних закладів. А також виділено 35 доз вакцини від сказу. Спільно з волонтерами розпочата вакцинація тварин мікрорайону та прилеглих територій. Всі щеплені тварини будуть внесені до спеціального реєстру.

Журналісти звернулася до фахівців Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Факт того, що у мікрорайоні був виявлений випадок сказу, там підтвердили. Всю детальну інформацію повідомлять згодом.

Як відомо, у цьому мікрорайоні Вінниці часто з’являються дикі лисиці, які прибігають до багатоповерхівок із лісу. Як зауважували місцеві, тварини адаптувалися до перебування у місцях із великою кількістю людей, автомобілів та спокійно реагують на освітлення.

Ветеринари попереджають, сказом людина чи тварина може заразитися навіть від слини, яку уражена тварина залишить на ґрунті, траві чи поверхнях у дворі.

«Навіть, якщо просто доторкнутися до слини зі збудником. Уявляєте, яка це небезпека для дітей у дворі, та й дорослих. Сказ – невиліковна хвороба! І дуже небезпечна тим, що може не проявляти себе симптоматично. Поки не уразить головний мозок. Тому мешканцям мікрорайону невідкладно слід звертатися колективно, через ОСББ до міських служб», – зауважив досвідчений ветеринар та керівник Подільського зоопарку Євген Ткачик.

Раніше стало відомо, що село на Прикарпатті закрите на карантин через небезпечну хворобу.

Також на окупованому Донбасі поширюється небезпечна хвороба.

До слова, основне джерело сказу в Україні – вуличні коти.

У Рівненській області на території чотирьох населених пунктів оголошено карантин через виявлений сказ у безпритульного кота.

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