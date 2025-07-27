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На Львівщині підлітка уразило струмом на вагоні потяга

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На Львівщині підлітка уразило струмом на вагоні потяга
На Львівщині підлітка уразило струмом на вагоні потяга
фото: Нацполіція

Зараз він перебуває у лікарні, правоохоронці проводять за фактом перевірку

На Львівщині підлітка уразило струмом, коли він заліз на вагон потяга, щоб зробити селфі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівщини.

За повідомленням поліції, на залізничній станції в Брюховичах 15-річний хлопець піднявся на вагон потяга та отримав значні опіки тіла внаслідок ураження електричним струмом.

Черговий по залізничній станції у селищі Брюховичі звернувся до поліції та повідомив про подію. За його словами, один підліток заліз на вагон потяга, далі він побачив спалах, після чого один з хлопців впав на землю. Черговий також викликав на станцію медиків.

Як встановили правоохоронці, 15-річний мешканець одного з сіл Львівського району мав намір зробити селфі на даху вагона потяга та був уражений електрострумом.

Лікарі, які прибули на місце події діагностували у хлопця сильні опіки тіла – зараз він перебуває у реанімації.

За фактом проводиться перевірка, вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, на Чернігівщині двох підлітків вдарило струмом. Вони вилізли на дах вантажного вагона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники повідомили, що двоє 12-річних хлопців отримали ураження струмом, після того, як вилізли на дах вантажного вагона.

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Теги: ФК «Львів» дитина потяг

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