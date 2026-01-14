На Київщині виявлено російський дрон з бойовою частиною (фото)

Правоохоронці вилучили, після чого провели контрольоване знищення небезпечної знахідки

Бойова частина дрону не здетонувала та становила загрозу для населення

На території Бориспільського району вибухотехніки знайшли російський безпілотник. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Під час обстеження вибухотехніки виявили бойову частину, яка не здетонувала та становила загрозу для населення.

«Правоохоронці провели контрольоване знищення небезпечної знахідки», – йдеться у дописі.

Громадян закликають бути максимально уважними, а у разі виявлення підозрілих предметів:

не торкатися та не переміщувати їх;

негайно повідомляти за телефонами 101 або 102.

Раніше на російському ударному БпЛА типу Shahed помітили інфрачервоний прожектор. Такі пристрої окупанти можуть використовувати для протидії українським перехоплювачам.

Нагадаємо, Росія застосовує проти України новий дрон-камікадзе Shahed – дешевшу та спрощену версію іранського безпілотника, що дозволяє зменшити витрати на виробництво. Йдеться про модель Shahed-107, яку Іран представив цього року. За словами експерта Міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіана Гінца, дрон має скорочену дальність польоту – близько 1400 км – та легшу вибухову частину.

ГУР МО України на порталі War&Sanctions опублікувало будову, складові частини та іноземну елементну базу іранського БпЛА Shahed-107. Вперше публічно БпЛА представив іранський Корпус вартових ісламської революції в червні цього року під час загострення ірано-ізраїльського конфлікту.