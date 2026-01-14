Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині виявлено російський дрон з бойовою частиною (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині виявлено російський дрон з бойовою частиною (фото)
Правоохоронці вилучили, після чого провели контрольоване знищення небезпечної знахідки
фото: Національна поліція Укрвїни

Бойова частина дрону не здетонувала та становила загрозу для населення

На території Бориспільського району вибухотехніки знайшли російський безпілотник. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Під час обстеження вибухотехніки виявили бойову частину, яка не здетонувала та становила загрозу для населення.

«Правоохоронці провели контрольоване знищення небезпечної знахідки», – йдеться у дописі.

Громадян закликають бути максимально уважними, а у разі виявлення підозрілих предметів:

  • не торкатися та не переміщувати їх;
  • негайно повідомляти за телефонами 101 або 102.  

Раніше на російському ударному БпЛА типу Shahed помітили інфрачервоний прожектор. Такі пристрої окупанти можуть використовувати для протидії українським перехоплювачам.

Нагадаємо, Росія застосовує проти України новий дрон-камікадзе Shahed – дешевшу та спрощену версію іранського безпілотника, що дозволяє зменшити витрати на виробництво. Йдеться про модель Shahed-107, яку Іран представив цього року. За словами експерта Міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіана Гінца, дрон має скорочену дальність польоту – близько 1400 км – та легшу вибухову частину.

ГУР МО України на порталі War&Sanctions опублікувало будову, складові частини та іноземну елементну базу іранського БпЛА Shahed-107. Вперше публічно БпЛА представив іранський Корпус вартових ісламської революції в червні цього року під час загострення ірано-ізраїльського конфлікту.

Читайте також:

Теги: поліція безпілотник Київ дрон вибухівка Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Момент влучання БпЛА у київську багатоповерхівку 9 січня 2026 року
«Шахед» атакував багатоповерхівку на столичних Позняках: зʼявилося відео з моментом влучання
9 сiчня, 19:22
Один із постраждалих будинків у Києві
У Києві повторний російський удар по житловому будинку забрав життя медика
9 сiчня, 03:01
У Хмельницькому діти допомогли поліцейським звільнитися зі снігової пастки (відео)
У Хмельницькому діти допомогли поліцейським звільнитися зі снігової пастки (відео)
8 сiчня, 17:40
Жінці загрожує до десяти років позбавлення волі
Наркотики через вікно власної квартири: киянка постане перед судом за збут метадону
2 сiчня, 16:21
Відео від ГУР: як інсценували загибель командира РДК
Розвідка показала інсценування вбивства командира РДК Капустіна (відео)
2 сiчня, 14:17
Київ: графіки відключення світла 2 січня 2026 року
Київ: графіки відключення світла 2 січня 2026 року
1 сiчня, 21:31
Зеленський наказав модернізувати систему розподілу дронів та стратегію захисту неба
Зеленський наказав модернізувати систему розподілу дронів та стратегію захисту неба
26 грудня, 2025, 19:34
Італійські прокурори закривають справу про російські дрони над ядерним центром
Італійські прокурори закривають справу про російські дрони над ядерним центром: подробиці
23 грудня, 2025, 00:23
До ліквідації пожежыбуло залучено 13 рятувальників
У будинку культури на Харківщині сталася пожежа через удар дрона
16 грудня, 2025, 10:59

Новини

Приїхала до родичів у Київ: СБУ затримала директорку школи з Ялти, яка працювала на РФ
Приїхала до родичів у Київ: СБУ затримала директорку школи з Ялти, яка працювала на РФ
На Київщині виявлено російський дрон з бойовою частиною (фото)
На Київщині виявлено російський дрон з бойовою частиною (фото)
Пішки до Румунії за $10 тис.: поліція Києва заблокувала чергову схему для ухилянтів
Пішки до Румунії за $10 тис.: поліція Києва заблокувала чергову схему для ухилянтів
Смерть породіллі та немовляти у Києві: поліція підозрює лікарку у халатності
Смерть породіллі та немовляти у Києві: поліція підозрює лікарку у халатності
Вибух гранати у хостелі: поліція Києва затримала підозрюваного у замаху на вбивство
Вибух гранати у хостелі: поліція Києва затримала підозрюваного у замаху на вбивство
У Києві лунають вибухи, працює ППО
У Києві лунають вибухи, працює ППО

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Сьогодні, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua