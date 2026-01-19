Головна Київ Новини
У пожежі на Київщині загинуло подружжя пенсіонерів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Попереднє розслідування пожежі встановило, що причиною могла стати несправність пічного опалення
фото: Національна поліція України

Під час гасіння полум'я вогнеборці виявили у будинку тіла 88-річного чоловіка та 82-річної жінки – власників домоволодіння

У селі Селище Баришівської громади на Київщині сталася пожежа, внаслідок якої загинуло двоє людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що повідомлення про загоряння в приватному житловому будинку надійшло до рятувальників вночі кілька днів тому. 

«Під час гасіння полум'я вогнеборці виявили у будинку тіла 88-річного чоловіка та 82-річної жінки – власників домоволодіння», – йдеться у повідомленні.

Попереднє розслідування пожежі встановило, що причиною могла стати несправність пічного опалення. Результати дослідження згодом до поліції нададуть працівники ДСНС.

Слідчі, за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

Поліція Київщини закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки.

Нагадаємо, у Солом'янському районі столиці сьогодні, 19 січня, сталася пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку. Рятувальники повідомили, що у ході гасіння пожежі з помешкання було врятовано одну людину. Ще трьох вогнеборці вивели на свіже повітря з сусідніх квартир.

16 січня у Подільському районі Києва рятувальники ліквідували пожежу у двоповерховому приватному житловому будинку, загоряння сталося на вулиці Сергія Данченка.На момент прибуття підрозділів горіли дах і другий поверх будівлі. Пожежа встигла охопити площу близько 100 квадратних метрів. Вогнеборці залучали додаткову автоцистерну для підвозу води.

Київщина пожежа смерть

