У Запоріжжі жінка викинула з вікна з девʼятого поверху свою доньку та стрибнула слідом за нею
Мати та дитина вижили після падіння з дев’ятого поверху будинку
У Запоріжжі жінка викинула з вікна свою восьмирічну доньку та стрибнула слідом за нею. Постраждалі залишилися живими, їх госпіталізували. Про це пише Главком із посиланням на повідомлення поліції в Запорізькій області.
Зазначається, що 19 січня до чергової частини Олександрівського відділу поліції у Запоріжжі надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги о 09:39 годині ранку. У поліції повідомили, що жінка викинула свою доньку з вікна будинку на дев’ятому поверсі.
Наразі поліціянти встановлюють обставини падіння матері з дитиною з вікна квартири. «Обох постраждалих госпіталізовано, на місці події працюють поліцейські. Вирішується питання правової кваліфікації події», – повідомили у поліції.
Про стан постраждалої дитини повідомили у лікарні, куди її госпіталізували. Коментар щодо її стану дала директорка лікарні Ірина Кулеш у коментарі «Суспільному». Лікарка повідомила, що пацієнтка перебуває у складному стані. «Поєднана травма, тупа травма живота та грудної клітини, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, відкритий перелом лівого плеча, забій м'яких тканин лівої кінцівки, переохолодження. Дитина зараз в операційній, проводяться оперативні втручання», – розповіла Ірина Кулеш.
Матір дівчинки госпіталізували з множинними травмами, її стан також важкий, зараз вона перебуває в операційній, щоб стабілізувати її стан.
Нагадаємо, як в Одесі жінка викинула новонароджену дитину з вікна багатоповерхівки. Правоохоронці встановили, що 39-річна місцева жителька викинула новонароджену дитину з вікна багатоповерхівки. З нею наразі працюють слідчі, триває документування події.
Також повідомлялося, як у Тернопільському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки військовозобов’язаний випав із вікна п’ятого поверху. Чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення обласної лікарні.
