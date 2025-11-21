Головна Країна Події в Україні
Тернопіль. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї жертви

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Кількість загиблих зросла до 28 людей
фото: ДСНС

Кількість загиблих зросла до 28 людей

У Тернополі тривають рятувально-пошукові роботи на місці ракетного удару. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої людини. Так, кількість загиблих внаслідок російського обстрілу зросла до 28 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару зросла до 28 людей, з них – троє дітей. Постраждали 94 людини. Безвісти зниклими вважаються 16 осіб», – йдеться у повідомленні.

Тернопіль. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї жертви фото 1
фото: ДСНС

Наразі розібрано більше ніж 950 кв. м залізобетонних конструкцій та вивезено понад 460 т будівельного сміття. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. Наразі вже третю добу поспіль тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.

Як повідомлялося, з 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки.

До слова, у Тернополі рятувальники знайшли папугу серед руїн зруйнованої Росією дев’ятиповерхівки. Птаху вдалося врятуватися та залишитися живим у своїй клітці. 

