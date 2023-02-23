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У Бучі чоловік випав з вікна

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У Бучі чоловік випав з вікна
У Київській області чоловік випав з вікна
фото з відкритих джерел

Киянин випав з вікна на 10 поверсі та загинув

На Київщині, ввечері 22 лютого з вікна на 10 поверсі випав уродженець столиці. Трагедія сталася у місті Буча. Від отриманих травм чоловік помер до приїзду лікарів. Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини. Обставини та причини трагедії встановлять слідчі.

«Поліцейські Київщини розслідують нещасний випадок, який стався близько 19:00 у Бучі. Як повідомили очевидці, з вікна 10 поверху одного з житлових будинків випав чоловік. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

У Бучі чоловік випав з вікна фото 1

Правоохоронці встановили, що загиблий – 32-річний уродженець Києва, який нещодавно переїхав до Бучі та винаймав тут житло. За фактом смерті чоловіка відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Голосіївському районі в ДТП загинув мотоцикліст.

Теги: кияни Буча трагедія

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