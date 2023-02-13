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«Пшонка-стайл» по-київські. Кияни здають в оренду незвичайну квартиру

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Пшонка-стайл» по-київські. Кияни здають в оренду незвичайну квартиру
У Києві здається в оренду квартира «по-багатому»
фото: з відкритих джерел

За мандали із підсвіткою у санвузлах та італійській мармур на підлозі просять усього $2000 в місяць

У Києві пропонують в оренду незвичну квартиру. Вона оформлена в стилі, який в народі прозвали «пшонка-стайл», через надмірну позолоту та ліпнину. Хоча, власники кажуть, що це дизайнерський ремонт, виконаний за авторським проєктом. Помешкання розташоване недалеко від палацу «Україна». 

«Пшонка-стайл» по-київські. Кияни здають в оренду незвичайну квартиру фото 1
фото з відкритих джерел

Усе в цій квартирі «по-багатому», тому за оренду власники просять лише $2000 за місяць.

«Квартира розташована на 18-му поверсі 20-поверхового житлового будинку, з приголомшливим видом на центр столиці. Її площа – 80,1 кв. м. Квартира поділена на дві зони, велика кухня-вітальня, простора спальня, гардероб, два санвузли, велика лоджія + відкритий балкон, вбудовані шафи, достатньо місця для зберігання речей. Балкон утеплений, встановлений кондиціонер, тепла підлога. Обладнаний під зону відпочинку», – зазначається в оголошені.

«Пшонка-стайл» по-київські. Кияни здають в оренду незвичайну квартиру фото 2
фото з відкритих джерел

Ремонт виконаний з дорогих та якісних матеріалів:

  • на підлозі італійський мармур;
  • оздоблення стін – декоративна штукатурка + декоративна ліпнина з гіпсу;
  • на стелі у коридорі та вітальні вітражі з розписом та декоративним підсвічуванням;
  • у санвузлах – декоративні панно та підлоги зроблені за індивідуальним дизайном, у душовій – мозаїка, вся сантехніка італійська;
  • дорогі люстри та декоративне підсвічування, виробництва Італія.
«Пшонка-стайл» по-київські. Кияни здають в оренду незвичайну квартиру фото 3
фото з відкритих джерел

«Усі меблі в квартирі – за індивідуальним замовленням, з дерева, покриття – рояльний лак. Всі міжкімнатні двері виконані за індивідуальним дизайном з вітражним склом, покриття дверей – рояльний лак. На балконі та в санвузлах декоративні мандали з підсвіткою та дзеркалами, так само виконані на замовлення», – зазначають власники.

Ця квартира, окрім пропозиції про оренду, ще й терміново продається, за неї просять $330 тисяч.

«Пшонка-стайл» по-київські. Кияни здають в оренду незвичайну квартиру фото 4
фото з відкритих джерел

Соцмережі вибухнули коментарями: майже кожен відреагував на такий шик. 

  • «Музей»,
  • «Я б пожила там безплатно»,
  • «Я не з такої сім’ї, як другі… я з бохатої»,
  • «Уже уявила, як я тут картоплю жарену з пательні їм»,
  • «А може це квартира Аладіна?»,
  • «Який несмак треба мати…»,
  • «У кожного різний смак».
«Пшонка-стайл» по-київські. Кияни здають в оренду незвичайну квартиру фото 5

Цікаво, що в цьому самому будинку ті самі власники терміново продають ще одну схожу за стилем квартиру, але за $250 тисяч. Зазначається, що у квартирі-«близнючці» теж виконаний дорогий дизайнерський ремонт за авторським проєктом у класичному стилі.

Нагадаємо, що з 2 лютого по всій території України було припинено обмін інформацією між Державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Це призвело до зупинки роботи нотаріусів

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Теги: Україна кияни квартира майно оренда

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