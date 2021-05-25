У мережі показали, як Кличко «перекрив дорогу своїм кортежем»

Зранку мер Києва переходив дорогу, везучи поруч свій велосипед

У мережі з'явилося відео, як мер Києва Віталій Кличко «перекрив дорогу своїм кортежем» у годину пік.

Блогер Михайло Голуб зафільмував момент, як зранку Віталій Кличко переходив дорогу, везучи поруч свій велосипед. Про це Голуб написав у Facebook та оприлюднив відповідне відео.

Зазначимо, Віталій Кличко – всесвітньо відомий боксер, він регулярно відвідує тренування, їздить на велосипеді та підтримує себе у прекрасній фізичній формі.

Нагадаємо, що навіть на інавгурацію президента Володимира Зеленського на мер Києва приїхав на ровері.

Додамо, що рівно сім років тому Кличка обрали мером Києва. На виборах київського міського голови 25 жовтня 2020 року Кличко знову отримав перемогу. За нього проголосував 365161 виборець, що складає 50,52%.

Нещодавно в Офісі президента України заявили, що мають деякі питання до того, як мер Києва Віталій Кличко поєднує дві посади: міського голови та очільника Київської міської державної адміністрації.

11 травня розпочалися масові обшуки на комунальних підприємствах та в департаментах Київської міської державної адміністрації.

Мер Віталій Кличко назвав обшуки тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

Під час пресконференції 20 травня президент Володимир Зеленський розповів журналістам про свої стосунки з мером столиці Віталієм Кличком. З розповіді президента стало зрозумілим, що Зеленський уникає зустрічі з київським міським головою, який нібито «постійно дзвонить, приходить і записується на прийом».

У відповідь Кличко заявив, щоб без призначених зустрічей не приходить до Офісу президента і не мав зустрічі з Володимиром Зеленським уже пів року.

За даними джерел «Главкома», на одному з найближчих засідань Ради національної безпеки оборони України може бути розглянуто питання про тимчасове відсторонення Віталія Кличка від виконання обов’язків голови КМДА.

У разі відсторонення Віталія Кличка від виконання обов’язків голови Київської міської держадміністрації цю посаду може зайняти його перший заступник Олексій Кулеба.

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