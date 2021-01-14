У центрі Києва горіла будівля: дим виднівся за декілька кілометрів (відео)

Загорання сталося в недіючій будівлі

Сьогодні, 14 січня, виникла пожежа у недіючій будівлі на вул. Саксаганського 145-А у Шевченківському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 15:55, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що на другому поверсі недіючої будівлі сталося загоряння з розповсюдженням на дах споруди.

О 16:14 пожежу було локалізовано на площі 80 кв. м, а о 16:26 - ліквідовано.

У соцмережі повідомляють, що стовп диму виднівся за декілька кілометрів від епіцентру пожежі.

На місці було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Причина займання наразі встановлюється.