  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У центрі Києва горіла будівля: дим виднівся за декілька кілометрів (відео)

    • Розсилка
    На місці пожежі працювали 13 вогнеборців - У центрі Києва горіла будівля: дим виднівся за декілька кілометрів (відео)
    На місці пожежі працювали 13 вогнеборців
    Фото: ДСНС

    Загорання сталося в недіючій будівлі

    Сьогодні, 14 січня, виникла пожежа у недіючій будівлі на вул. Саксаганського 145-А у Шевченківському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 15:55, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що на другому поверсі недіючої будівлі сталося загоряння з розповсюдженням на дах споруди.

    О 16:14 пожежу було локалізовано на площі 80 кв. м, а о 16:26 - ліквідовано.

    У соцмережі повідомляють, що стовп диму виднівся за декілька кілометрів від епіцентру пожежі.

    На місці було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies