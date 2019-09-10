На Осокорках невідомі підпалили BMW: згоріли три авто (фото, відео)



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Загорання в авто виникло близько 2-ї години ночі Фото: Інформатор

BMW вигорів вщент, а Toyota і Hyundai отримали часткові пошкодження

У ніч на вівторок, 10 вересня, на вулиці Срібнокільській, 20 у Києві сталася пожежа: у дворі житлового будинку горіли автомобілі BMW 520d, Hyundai i20 і Toyota Corolla, а також пошкоджено Volvo S80.

Виклик на лінію «101» надійшов близько 2:18. Про це повідомляє Інформатор.

Пожежа почалася з автомобіля BMW. Першими на місце прибули патрульні. Вогонь вже охопив автомобіль. Поліцейські намагалися загасити його, але полум'я було занадто сильним. В цей час вогонь поширився на поруч припарковані Hyundai і Toyota.

Рятувальникам вдалося за лічені хвилини локалізувати і ліквідувати загоряння. BMW вигорів вщент, а Toyota і Hyundai отримали часткові пошкодження. Також під впливом високих температур поплавилися пластикові частини Volvo.

Очевидці розповіли поліцейським, що загорання сталося в районі нижньої частини лобового скла BMW. Основна версія - підпал. Також власник «німця» розповів, що у нього були конфлікти.

На місці працювали дві одиниці техніки рятувальників, а також патрульні, медики та слідчо-оперативна група. Причина загоряння та деталі події з'ясовуються.