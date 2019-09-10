На Осокорках невідомі підпалили BMW: згоріли три авто (фото, відео)
BMW вигорів вщент, а Toyota і Hyundai отримали часткові пошкодження
У ніч на вівторок, 10 вересня, на вулиці Срібнокільській, 20 у Києві сталася пожежа: у дворі житлового будинку горіли автомобілі BMW 520d, Hyundai i20 і Toyota Corolla, а також пошкоджено Volvo S80.
Виклик на лінію «101» надійшов близько 2:18. Про це повідомляє Інформатор.
Пожежа почалася з автомобіля BMW. Першими на місце прибули патрульні. Вогонь вже охопив автомобіль. Поліцейські намагалися загасити його, але полум'я було занадто сильним. В цей час вогонь поширився на поруч припарковані Hyundai і Toyota.
Рятувальникам вдалося за лічені хвилини локалізувати і ліквідувати загоряння. BMW вигорів вщент, а Toyota і Hyundai отримали часткові пошкодження. Також під впливом високих температур поплавилися пластикові частини Volvo.
Очевидці розповіли поліцейським, що загорання сталося в районі нижньої частини лобового скла BMW. Основна версія - підпал. Також власник «німця» розповів, що у нього були конфлікти.
На місці працювали дві одиниці техніки рятувальників, а також патрульні, медики та слідчо-оперативна група. Причина загоряння та деталі події з'ясовуються.