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    У центрі Києва з’явилися надувні танки (фото)

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    Біля входу до станції метро &laquo;Арсенальна&raquo; надувна військова техніка - У центрі Києва з’явилися надувні танки (фото)

    Біля входу до станції метро «Арсенальна» надувна військова техніка

    фото: Олександр Рудоманов/Facebook

    Правоохоронці запобігли сутичкам на акції протесту

    У четвер, 16 грудня, біля станції метро «Арсенальна» з'явилися надувні танки. Про це повідомляють журналісти у Facebook.

    Поруч із надувними танками чоловіки тримають плакат із написами «Я надув танки, а військові надули мене», «Держава обкрадає ФОПів».

    На акції протесту присутні до десяти осіб.

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    Фото: Віталій Тисячний/Facebook
    Фото: Олександр Рудоманов/Facebook
    Фото: Олександр Рудоманов/Facebook

    Очевидці повідомляють, що вже було кілька спроб побити мітингувальників, але поліція вчасно реагувала.

    Нагадаємо, 14 грудня біля будівлі Верховної Ради України відбувалася акція протесту підприємців. Вони вимагали скасувати обов’язкове введення касових апаратів для малого бізнесу.

    Теги: Київ протест протести у Києві
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    У центрі Києва з’явилися надувні танки (фото)