У центрі Києва з’явилися надувні танки (фото)
Біля входу до станції метро «Арсенальна» надувна військова техніка
Правоохоронці запобігли сутичкам на акції протесту
У четвер, 16 грудня, біля станції метро «Арсенальна» з'явилися надувні танки. Про це повідомляють журналісти у Facebook.
Поруч із надувними танками чоловіки тримають плакат із написами «Я надув танки, а військові надули мене», «Держава обкрадає ФОПів».
На акції протесту присутні до десяти осіб.
Очевидці повідомляють, що вже було кілька спроб побити мітингувальників, але поліція вчасно реагувала.
Нагадаємо, 14 грудня біля будівлі Верховної Ради України відбувалася акція протесту підприємців. Вони вимагали скасувати обов’язкове введення касових апаратів для малого бізнесу.