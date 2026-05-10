Масштабна пожежа в Зоні відчуження: вогонь охопив 1200 гектарів лісу

glavcom.ua
Основний удар на себе тримають 211 рятувальників ДСНС
Загалом до гасіння пожежі залучено 326 осіб

На Київщині рятувальники продовжують запеклу боротьбу з вогняною стихією на території Зони відчуження. Станом на ранок 10 травня площа лісової пожежі змусила ДСНС залучити додаткові резерви для захисту об’єктів критичної інфраструктури та лісових масивів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Станом на 10:00 вогнем пройдено вже 1200 гектарів території. Швидкому розповсюдженню полум’я сприяє екстремально посушлива погода та сильні пориви вітру, які перекидають іскри на нові ділянки лісу. В Україні зараз тримається аномальна спека до +29°C, що створює найвищий рівень пожежної небезпеки на Київщині.

Для приборкання стихії створено потужне угруповання сил, зокрема до гасіння залучено 326 осіб. Основний удар на себе тримають 211 рятувальників ДСНС, також залучені працівники лісового господарства та спецтехніка.

Попри складні метеоумови, у ДСНС наголошують, що ситуація є повністю контрольованою.

Нагадаємо, під час ліквідації масштабної лісової пожежі в Зоні відчуження столичні рятувальники врятували червонокнижне лосеня. Тварина опинилася в пастці на випаленій землі та не могла самостійно вибратися з епіцентру стихії. 

Вогнеборці помітили малюка, який відбився від матері та смиренно лежав на згарищі серед диму. За словами рятувальників, тварина була наляканою і майже не чинила опору. Надзвичайники провели «спецоперацію» з евакуації: лосеня винесли у безпечне місце та напоїли водою.

