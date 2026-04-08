Тропічне диво: на Одещині науковці зафільмували рожевих фламінго (відео)

Лариса Голуб
Зграї фламінго повернулися до «Тузлівських лиманів»
Рожеві фламінго повернулися на Одещину

До Національного природного парку «Тузлівські лимани», що на Одещині, знову прилетіла зграя рожевих фламінго. Птахи обрали для зупинки територію кордону «Тузлівська Амазонія», де зараз шукають безпечні ділянки для проживання та можливого гніздування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника науково-дослідного відділу парку «Тузлівські лимани», доктора біологічних наук Івана Русєва.

Повідомляється, що попри складні умови воєнного стану, екзотичні гості вже кілька років поспіль обирають одеські лимани своєю домівкою. Проте шлях до успішного розмноження залишається для них справжнім випробуванням.

Фламінго під час повномасштабної війни

  • Тріумф 2023 року: Це був історичний момент – фламінго вперше масово загніздувалися в нацпарку. Тоді вдалося виростити близько 200 пташенят. 
  • Трагедія 2024 року: Наступний сезон став катастрофічним. Через постійний вплив війни та фактор неспокою було знищено 400 гнізд. Птахи так і не змогли отримати потомство.
  • Невдачі 2025 року: Минулого воєнного року фламінго робили кілька спроб сформувати колонії на різних лиманах. Однак через вибухи та активність у регіоні успішно вивести малечу їм знову не вдалося.

Чому фламінго обирають Одещину

Науковці зазначають, що «Тузлівські лимани» є ідеальним місцем для цих птахів завдяки специфічній кормовій базі – лимани багаті на дрібних рачків, які й дають фламінго їхній неповторний рожевий колір.

Зараз головне завдання працівників парку – забезпечити максимальний спокій на ділянках, де зупинилися птахи. Екологи сподіваються, що цьогоріч природні та безпекові умови дозволять птахам відновити свою колонію.

Що відомо про рожевих фламінго 

Рожевокрилий фламінго – найбільш поширений представник родини фламінгових, однак для України він залишається рідкісним залітним видом. Попри це, поодиноких птахів або невеликі групи щороку фіксують на півдні країни, тоді як відомий лише один підтверджений випадок гніздування.

У дикій природі фламінго живуть у середньому 30–40 років, хоча відомі поодинокі випадки значно більшої тривалості життя. В Україні цих птахів також утримують у зоопарках, де їх годують, зокрема, продуктами з бета-каротином, який впливає на забарвлення оперення

  • Колір залежить від дієти: Фламінго народжуються сірими. Рожевий відтінок з'являється завдяки каротиноїдам, які містяться в їхній основній їжі – молюсках та водоростях.
  • Унікальне гніздування: На відміну від більшості птахів, фламінго будують гнізда з багна у формі невеликих конусів з поглибленням зверху.
  • Витривалість: Ці птахи здатні витримувати значні перепади температур і солоності води, що робить лимани Одещини придатними для них.

«Главком» писав, що до відомого гнізда на Полтавщині, де сформувалася нова пара лелек – Квітка та Лель, прилетіли попередні власники – Грицик та Одарка. Під час їхнього повернення додому сталася справжня драма.

Нагадаємо, у селі Леляки Пирятинської громади оселилася нова пара птахів. Замість постійних «мешканців» Грицика та Одарки тепер там живуть лелеки, яких назвали Лель і Квітка.

Читайте також:

Читайте також

Нестача води в Одесі: Центр протидії дезінформації попередив про фейк
Нестача води в Одесі: Центр протидії дезінформації попередив про фейк
13 березня, 05:18
За матеріалами справи, агент на таксі об’їжджав місто та його околиці, щоб сфотографувати військові об’єкти
Коригував удари по Одесі. СБУ затримала «крота» в лавах Держприкордонслужби
17 березня, 10:36
Обвинувачений залишив машину з вибухівкою біля кафе
На Одещині суд виніс вирок співучаснику теракту, який переховувався від правосуддя 10 років
22 березня, 16:15
Під час перемовин нападник почав стріляти по правоохоронцях
Розстріл патрульних в Одесі: поліція показала відео
26 березня, 12:45
Російські війська випустили по Одесі понад 60 ударних дронів
Атака на Одесу: Зеленський розповів про масовану атаку дронів, удар по пологовому будинку та жертви
28 березня, 09:56
Пінгвіни дослідили українську біологиню, коли вона їх фотографувала
На станції Вернадського пінгвіни «скуштували» українську вчену (відео)
2 квiтня, 18:00
Атака на Одесу: влада повідомила наслідки та показала фото
Атака на Одесу: влада повідомила наслідки та показала фото
5 квiтня, 07:27
Заморозки очікуються на поверхні ґрунту
На Київщину сунуть весняні заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки
6 квiтня, 15:04
Білі лелеки були помічені біля меморіалу «Зірка Полин» у центрі міста Чорнобиль
До Чорнобиля вперше за 20 років повернулися білі лелеки (фото)
Вчора, 10:05

Новини

Їх вбила Росія: що відомо про маму і її доньку, які стали жертвами російської атаки по Одесі (фото)
Їх вбила Росія: що відомо про маму і її доньку, які стали жертвами російської атаки по Одесі (фото)
Тропічне диво: на Одещині науковці зафільмували рожевих фламінго (відео)
Тропічне диво: на Одещині науковці зафільмували рожевих фламінго (відео)
Одещина: РФ масовано атакувала портову інфраструктуру
Одещина: РФ масовано атакувала портову інфраструктуру
Катування дитини в реабілітаційному центрі на Одещині: справу передано до суду
Катування дитини в реабілітаційному центрі на Одещині: справу передано до суду
В Одесі після обстрілу ворога завершилися аварійно-рятувальні роботи (відео)
В Одесі після обстрілу ворога завершилися аварійно-рятувальні роботи (відео)
Одеса оголосила День жалоби після нічної атаки ворога
Одеса оголосила День жалоби після нічної атаки ворога

Новини

Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
6 квiтня, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
6 квiтня, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
6 квiтня, 06:45

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua