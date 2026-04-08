Тропічне диво: на Одещині науковці зафільмували рожевих фламінго (відео)

Рожеві фламінго повернулися на Одещину

До Національного природного парку «Тузлівські лимани», що на Одещині, знову прилетіла зграя рожевих фламінго. Птахи обрали для зупинки територію кордону «Тузлівська Амазонія», де зараз шукають безпечні ділянки для проживання та можливого гніздування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника науково-дослідного відділу парку «Тузлівські лимани», доктора біологічних наук Івана Русєва.

Повідомляється, що попри складні умови воєнного стану, екзотичні гості вже кілька років поспіль обирають одеські лимани своєю домівкою. Проте шлях до успішного розмноження залишається для них справжнім випробуванням.

Фламінго під час повномасштабної війни

Це був історичний момент – фламінго вперше масово загніздувалися в нацпарку. Тоді вдалося виростити близько 200 пташенят. Трагедія 2024 року: Наступний сезон став катастрофічним. Через постійний вплив війни та фактор неспокою було знищено 400 гнізд. Птахи так і не змогли отримати потомство.

Невдачі 2025 року: Минулого воєнного року фламінго робили кілька спроб сформувати колонії на різних лиманах. Однак через вибухи та активність у регіоні успішно вивести малечу їм знову не вдалося.

Чому фламінго обирають Одещину

Науковці зазначають, що «Тузлівські лимани» є ідеальним місцем для цих птахів завдяки специфічній кормовій базі – лимани багаті на дрібних рачків, які й дають фламінго їхній неповторний рожевий колір.

Зараз головне завдання працівників парку – забезпечити максимальний спокій на ділянках, де зупинилися птахи. Екологи сподіваються, що цьогоріч природні та безпекові умови дозволять птахам відновити свою колонію.

Що відомо про рожевих фламінго

Рожевокрилий фламінго – найбільш поширений представник родини фламінгових, однак для України він залишається рідкісним залітним видом. Попри це, поодиноких птахів або невеликі групи щороку фіксують на півдні країни, тоді як відомий лише один підтверджений випадок гніздування.

У дикій природі фламінго живуть у середньому 30–40 років, хоча відомі поодинокі випадки значно більшої тривалості життя. В Україні цих птахів також утримують у зоопарках, де їх годують, зокрема, продуктами з бета-каротином, який впливає на забарвлення оперення

Унікальне гніздування: На відміну від більшості птахів, фламінго будують гнізда з багна у формі невеликих конусів з поглибленням зверху.

На відміну від більшості птахів, фламінго будують гнізда з багна у формі невеликих конусів з поглибленням зверху. Витривалість: Ці птахи здатні витримувати значні перепади температур і солоності води, що робить лимани Одещини придатними для них.

