На Київщині за незаконну рубку дубів батько й син отримали по п'ять років тюрми

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Після вирубки фігуранти розпилювали деревину та частинами вивозили її до місця свого проживання
фото: Київська обласна прокуратура/Facebook Ілюстративне фото

Під час судового процесу обвинувачені своєї вини не визнали й не розкаялися

Вишгородський районний суд Київської області виніс вирок у справі про незаконну порубку та перевезення деревини, що спричинило тяжкі наслідки. Двох місцевих мешканців – батька та сина – визнано винними у розкраданні лісового фонду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

Прокурор у суді довів, що обвинувачені, діючи з корисливих мотивів, незаконно зрубали 20 сироростучих дубів на території ДП «Димерське лісове господарство». Після вирубки фігуранти розпилювали деревину та частинами вивозили її до місця свого проживання.

Досудове розслідування проводили слідчі Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області. Зазначається, що під час судового процесу обвинувачені своєї вини не визнали й не розкаялися.

Суд підтримав позицію обвинувачення та призначив реальні терміни покарання:

  • батькові – п'ять років і один місяць позбавлення волі;
  • сину – п'ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Департамент безпеки ДП «Ліси України» оприлюднив статистику незаконних рубок за перше півріччя 2025 року. Тернопільська, Хмельницька та Миколаївська області посіли перші позиції за найменшим обсягом незаконних рубок деревини. Водночас майже половина всіх порушень зафіксована на Харківщині та Дніпропетровщині. Найменший обсяг порушень виявлено у філіях «Південний лісовий офіс» – Одеській і Миколаївській областях, а також на Тернопільщині та Хмельниччині, що входять до «Подільського лісового офісу». Загальна шкода у цих регіонах залишається мінімальною.

Також повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру інженеру одного з лісових господарств державного підприємства «Ліси України» у Київській області. Посадовця звинувачують у недбалості, що призвела до незаконної вирубки 137 дерев віком понад 90 років. За оцінкою експертів, така незаконна рубка завдала державі збитків більше ніж 1,1 млн грн. Слідчі зазначають, що посадовець не перевірив план рубки, вік дерев і дозвільні документи, але все одно підписав дозвіл на порубку. 

У Києві 300-річний Дуб Миколи Пимоненка оголошено пам'яткою природи: де він росте
Обіцяв вплив на ТЦК та бронювання: на Київщині викрито посадовця нацпарку
На Київщині за незаконну рубку дубів батько й син отримали по п'ять років тюрми
Митники завадили вивезенню з України 39 археологічних пам'яток 8-20 століть (фото)
У Києві зацвіли перші магнолії: де подивитися та зробити фото
До 24 квітня у Києво-Печерській лаврі можна побачити унікальну ікону епохи бароко (відео)

