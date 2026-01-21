Садовий відправив своїх комунальників рятувати Київ

До столиці поїхали шість львівських бригад із усією необхідною технікою

Львівські фахівці та спецтехніка прибули до столиці, щоб допомогти місцевим службам впоратися з наслідками ворожих ударів по енергосистемі та складними комунальними викликами. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує «Главком».

Львівські фахівці допомагають повертати тепло у квартири киян після ворожого обстрілу фото: Андрій Садовий/Facebook

За словами Садового, на початку тижня до столиці поїхали шість львівських бригад із усією необхідною технікою.

«Вони відновлюють електрику та внутрішньобудинкові мережі – водопостачання і теплопостачання у житлових будинках, розморожують теплотраси та замінюють стояки опалення», – написав мер Львова.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень. Зокрема, у багатьох регіонах України наразі вимушено застосовуються аварійні обмеження споживання.

Як повідомлялося, Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ про отримання двох когенераційних установок. Міні-ТЕЦ мають надійти до української столиці наступного тижня.

Зазначимо, що у Києві станом на вечір 20 січня більше мільйона споживачів без світла. Мер столиці Віталій Кличко в інтерв'ю британському виданню The Times заявив, що ситуація з базовими послугами у місті досягла критичної позначки.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.