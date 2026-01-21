Садовий відправив своїх комунальників рятувати Київ
До столиці поїхали шість львівських бригад із усією необхідною технікою
Львівські фахівці та спецтехніка прибули до столиці, щоб допомогти місцевим службам впоратися з наслідками ворожих ударів по енергосистемі та складними комунальними викликами. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує «Главком».
За словами Садового, на початку тижня до столиці поїхали шість львівських бригад із усією необхідною технікою.
«Вони відновлюють електрику та внутрішньобудинкові мережі – водопостачання і теплопостачання у житлових будинках, розморожують теплотраси та замінюють стояки опалення», – написав мер Львова.
Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень. Зокрема, у багатьох регіонах України наразі вимушено застосовуються аварійні обмеження споживання.
Як повідомлялося, Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ про отримання двох когенераційних установок. Міні-ТЕЦ мають надійти до української столиці наступного тижня.
Зазначимо, що у Києві станом на вечір 20 січня більше мільйона споживачів без світла. Мер столиці Віталій Кличко в інтерв'ю британському виданню The Times заявив, що ситуація з базовими послугами у місті досягла критичної позначки.
До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.
