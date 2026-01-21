Головна Київ Новини
search button user button menu button

Садовий відправив своїх комунальників рятувати Київ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Садовий відправив своїх комунальників рятувати Київ
Львівські комунальники допомагають відновлювати електрику та внутрішньобудинкові мережі у Києві
фото: сторінка Андрія Садового у Facebook

До столиці поїхали шість львівських бригад із усією необхідною технікою

Львівські фахівці та спецтехніка прибули до столиці, щоб допомогти місцевим службам впоратися з наслідками ворожих ударів по енергосистемі та складними комунальними викликами. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує «Главком». 

Львівські фахівці допомагають повертати тепло у квартири киян після ворожого обстрілу
Львівські фахівці допомагають повертати тепло у квартири киян після ворожого обстрілу
фото: Андрій Садовий/Facebook

За словами Садового, на початку тижня до столиці поїхали шість львівських бригад із усією необхідною технікою.

Львівські фахівці допомагають повертати тепло у квартири киян після ворожого обстрілу
Львівські фахівці допомагають повертати тепло у квартири киян після ворожого обстрілу
фото: Андрій Садовий/Facebook

«Вони відновлюють електрику та внутрішньобудинкові мережі – водопостачання і теплопостачання у житлових будинках, розморожують теплотраси та замінюють стояки опалення», – написав мер Львова. 

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень. Зокрема, у багатьох регіонах України наразі вимушено застосовуються аварійні обмеження споживання.

Як повідомлялося, Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ про отримання двох когенераційних установок. Міні-ТЕЦ мають надійти до української столиці наступного тижня.

Зазначимо, що у Києві станом на вечір 20 січня більше мільйона споживачів без світла. Мер столиці Віталій Кличко в інтерв'ю британському виданню The Times заявив, що ситуація з базовими послугами у місті досягла критичної позначки.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: Київ Андрій Садовий Львів опалення Facebook водопостачання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Львові 33-річна жінка народила двійню, маючи вже п’ятьох дітей.
Вагітність стала несподіванкою. Жінка народила двійню, маючи вже п'ятеро дітей (фото)
23 грудня, 2025, 12:51
В Україні щеплення БЦЖ новонародженим робитимуть уже через 24 години після народження
Україна оновила календар щеплень: коли робитимуть БЦЖ
2 сiчня, 17:52
У Львові заспівали скорботні колядки для полеглих українських військових
На Різдво у Львові хор «Гомін» заспівав скорботні колядки для полеглих захисників (відео)
25 грудня, 2025, 21:34
Інцидент трапився у Подільському районі столиці
У Києві вибухнув пасажирський автобус (відео)
26 грудня, 2025, 22:11
За словами премʼєрки, після ворожого удару значна частина столиці без тепла
Коли Київ повернеться до графіків відключень світла? Розʼяснення уряду
9 сiчня, 21:02
ДТЕК: у Києві тривають екстрені відключення світла
ДТЕК: у Києві тривають екстрені відключення світла
10 сiчня, 09:44
30-річний киянин отримав підозру у шахрайстві
Літня киянка віддала 1,4 млн грн шахраям: підозру отримав 30-річний житель столиці
2 сiчня, 15:05
Унаслідок прориву труби на проспекті Лобановського у Києві утворилася яма з гарячою водою
У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом
3 сiчня, 13:34
Через нічну атаку під Львовом 376 абонентів залишилися без газу
Через нічну атаку під Львовом 376 абонентів залишилися без газу
9 сiчня, 08:00

Новини

Майже 60 % столиці – без електрики – Зеленський
Майже 60 % столиці – без електрики – Зеленський
1,7 млн грн для «коханого» з інтернету: подробиці афери банківської працівниці в Ірпені
1,7 млн грн для «коханого» з інтернету: подробиці афери банківської працівниці в Ірпені
Садовий відправив своїх комунальників рятувати Київ
Садовий відправив своїх комунальників рятувати Київ
Нардеп повідомив про смерть двох слюсарів у Києві від перенавантаження
Нардеп повідомив про смерть двох слюсарів у Києві від перенавантаження
Виїзд до Румунії за $20 тис.: киянину загрожує дев'ять років за схему для ухилянтів
Виїзд до Румунії за $20 тис.: киянину загрожує дев'ять років за схему для ухилянтів
Куди дзвонити, якщо зникло світло, вода чи опалення: повний список служб Києва
Куди дзвонити, якщо зникло світло, вода чи опалення: повний список служб Києва

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua