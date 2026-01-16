Головна Київ Новини
Канікули у школах Києва продовжено до 1 лютого: заява Шмигаля

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Канікули у школах Києва продовжено до 1 лютого: заява Шмигаля
Діти, чиї будинки залишилися без світла й опалення після атак на енергосистему, змушені сидіти у пунктах обігріву. Київ, січень 2026 року
фото: ДСНС України/Facebook

Рішення ухвалено з метою економії електроенергії

Зимові канікули у київських школах офіційно продовжено до 1 лютого 2026 року. Про це сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради заявив міністр енергетики Денис Шмигаль, інформкє «Главком».

За словами очільника Міненерго, таке рішення є стратегічним кроком для підтримки енергосистеми міста.

«Рішення про подовження канікул було ухвалене, зокрема, для економії енергії з метою забезпечення тепла у будинках киян. Це дозволить перерозподілити ліміти на користь житлових масивів. Ця постанова буде опублікована сьогодні», – сказав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, учора, 16 січня, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що у зв'язку зі складною енергетичною ситуацією київські заклади освіти мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого. За словами Свириденко, продовження канікул мають організаційно забезпечити Міністерство освіти і Київська міська держадміністрація (КМДА). Рішення не поширюється на дитячі садки.

Зимові канікули в Києві для школярів тривали з 25 грудня по 11 січня включно. За цей час сталися масовані атаки Росії по енергетиці.

Російська Федерація 13 січня атакувала теплову електростанцію ДТЕК. Через ворожий обстріл суттєво постраждало енергообладнання.

Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

Служба безпеки зібрала необхідну доказову базу, яка підтверджує, що російські удари по енергетиці є послідовною політикою Кремля, спрямованою на знищення українського народу, та мають ознаки злочинів проти людяності.

До слова, останній дзвоник у столичних школах пролунає 29 травня 2026 року. У червні 2026 року для школярів заплановані компенсаторні заняття та індивідуальні консультації.

Київ школа школярі канікули Денис Шмигаль

