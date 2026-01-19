У Харкові загинула 70-річна жінка під час катання на тюбінгу

Ймовірно, пенсіонерка невдало спустилася з гірки

У Немишлянському районі Харкова зимові розваги завершилися смертельним випадком. 70-річна місцева мешканка отримала смертельні травми, катаючись на тюбінгу. Про це повідомили в поліції Харківської області, пише «Главком».

Повідомлення про виявлення тіла жінки без ознак життя надійшло до чергової частини вдень 18 січня, близько 14:00. Тіло загиблої знайшли на сніговому схилі, а поруч із нею лежав надувний тюбінг. Наразі основною версією слідства є нещасний випадок під час спуску з гірки.

Слідчі вже внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Справу кваліфікували за статтею 115 Кримінального кодексу України з офіційною приміткою «нещасний випадок». Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та точну причину смерті жінки.

