У Харкові загинула 70-річна жінка під час катання на тюбінгу

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
У Харкові загинула 70-річна жінка під час катання на тюбінгу
фото: поліція Харківської області

Ймовірно, пенсіонерка невдало спустилася з гірки

У Немишлянському районі Харкова зимові розваги завершилися смертельним випадком. 70-річна місцева мешканка отримала смертельні травми, катаючись на тюбінгу. Про це повідомили в поліції Харківської області, пише «Главком».

Повідомлення про виявлення тіла жінки без ознак життя надійшло до чергової частини вдень 18 січня, близько 14:00. Тіло загиблої знайшли на сніговому схилі, а поруч із нею лежав надувний тюбінг. Наразі основною версією слідства є нещасний випадок під час спуску з гірки.

Слідчі вже внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Справу кваліфікували за статтею 115 Кримінального кодексу України з офіційною приміткою «нещасний випадок». Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та точну причину смерті жінки.

Як відомо, у західній частині Австрії, у регіоні Зальцбург-Понгау, внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників. 

Найбільша трагедія сталася в долині Гаштайн на південь від Зальцбурга. Там лавина накрила сімох людей: четверо загинули, ще двоє дістали поранення, один із них у тяжкому стані. Ще одному лижнику вдалося уникнути травм.

Нагадаємо, на горі Ялунг-Рі в Непалі сталася лавина, яка пройшла через табір на висоті 4900 метрів, забравши життя семи людей. За словами представників влади, загинули п'ятеро іноземних альпіністів і двоє непальських гідів.

Теги: поліція Харків смерть

