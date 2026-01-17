Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Матюків рідною мовою стає більше». Експосол Чалий розповів, як виживає під час блекаутів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
«Матюків рідною мовою стає більше». Експосол Чалий розповів, як виживає під час блекаутів
Війна і блекаути змушують українців ставати технічно грамотнішими, зауважив Чалий
фото з відкритих джерел

У складних умовах з’являються і несподівані «позитиви», зауважив дипломат

Колишній посол України у США Валерій Чалий показав, як готує яєчню на газовому пальнику, а також поділився власними спостереженнями про життя під час енергетичних блекаутів. Як інформує «Главком», свої роздуми дипломат виклав на сторінці у Facebook.

За словами Чалого, базові умови для життя наразі зберігаються: у квартирах є вода та опалення, хоча тепло подається лише за наявності електроенергії. Температура в помешканні не опускається нижче 14 градусів, що дозволяє виживати без критичних ризиків для здоров’я – за умови, що йдеться не про маленьких дітей чи людей з особливими потребами.

Утім, у складних умовах з’являються і несподівані «позитиви». Чалий іронічно зазначає, що родинні стосунки теплішають: тещині консервації тепер сприймаються не як формальність, а як реальна підтримка виживання.

Окрему увагу експосол звернув на зміни в суспільних настроях. За його словами, національна ідентичність посилюється, а «матюків рідною мовою стає більше».

Валерій Чалий показав, як готує їжу під час блекаутів
Валерій Чалий показав, як готує їжу під час блекаутів
фото: скріншот із відео

«Також цей факт вказує на (нарешті!) більшу увагу до внутрішньополітичних процесів і зростання ролі громадянського суспільства. Раніше російських матюків (посилання за відомими, чітко визначеними напрямами) вистачало. Тепер народ таки почав придивлятися ретельніше і до доморощених «нових політиків», – каже Валерій Чалий.

Також, за спостереженнями Чалого, інтерес до абстрактних «мирних процесів» помітно зменшився. Натомість суспільство більше цікавлять конкретні речі – постачання ЗСУ дальнобійних ракет, систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, а також ефективність ударів по російському «бюджету війни».

Війна і блекаути змушують українців ставати технічно грамотнішими: автономні системи живлення та обігріву потребують знань і догляду. Це, за словами експосла, стимулює самоосвіту і змушує по-новому подивитися навіть на шкільні знання з фізики.

Водночас Валерій Чалий застеріг від спокуси повірити у «дуже надійні запевнення» про «гідний мир», які можуть з’явитися на тлі втоми суспільства.

Раніше народна депутатка України та колишня заступниця міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина оприлюднила допис, у якому поділилася власним досвідом життя під час регулярних відключень електроенергії в Києві та пояснила, що допомагає їй зберігати емоційну стабільність. 

Нагадаємо, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

Після обстрілу 13 січня в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур.

У Києві на тлі стабілізації енергосистеми продовжують цілодобово працювати мобільні пункти незламності ДСНС. Від початку їхнього розгортання послугами наметів-рятувальників скористалися вже понад 9 тис. мешканців столиці. 

Читайте також:

Теги: Київ опалення посол Валерій Чалий

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За попередніми даними, вибух стався під сходами, внаслідок події ніхто не постраждав
У школі в Солом’янському районі школяр влаштував вибух: деталі від поліції
18 грудня, 2025, 18:22
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Екстрені відключення світла на лівому березі Києва скасовано 5 січня 2026 року
5 сiчня, 21:33
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
8 сiчня, 23:01
Один із постраждалих будинків у Києві
Масована атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
9 сiчня, 05:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 сiчня, 08:46
Снігоприбиральна техніка біля Михайлівського золотоверхого собору у Києві. 2 січня 2026 року
Київ засипає снігом: на вулиці виведено понад 200 одиниць спецтехніки
2 сiчня, 12:40
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Продуктові ярмарки у столиці 6-11 січня: повний розклад на тиждень
5 сiчня, 08:10
Наслідки удару по клініці на столичній Оболоні
Пряме влучання в палату: стали відомі подробиці загибелі пацієнта клініки на Оболоні
5 сiчня, 12:14
У поліції зазначають, що бездіяльність лікарки призвела до різкого погіршення стану пацієнтки, проведені реанімаційні заходи не змогли її врятувати
Смерть породіллі та немовляти у Києві: поліція підозрює лікарку у халатності
14 сiчня, 10:27

Суспільство

«Матюків рідною мовою стає більше». Експосол Чалий розповів, як виживає під час блекаутів
«Матюків рідною мовою стає більше». Експосол Чалий розповів, як виживає під час блекаутів
Азійський антициклон приніс в Україну морози до -23°C: синоптик попередив про пік холоду
Азійський антициклон приніс в Україну морози до -23°C: синоптик попередив про пік холоду
Зеленський провів енергетичний селектор: Київ та область – найскладніші ділянки
Зеленський провів енергетичний селектор: Київ та область – найскладніші ділянки
Поліг у запеклому бою під Бахмутом. Згадаймо Героя України Максима Стрижака
Поліг у запеклому бою під Бахмутом. Згадаймо Героя України Максима Стрижака
МВС пояснило умови послаблення комендантської години
МВС пояснило умови послаблення комендантської години
«Укрзалізниця» розширює мережу пунктів незламності на вокзалах: подробиці
«Укрзалізниця» розширює мережу пунктів незламності на вокзалах: подробиці

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Вчора, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Вчора, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Вчора, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Вчора, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua