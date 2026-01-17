«Матюків рідною мовою стає більше». Експосол Чалий розповів, як виживає під час блекаутів

У складних умовах з’являються і несподівані «позитиви», зауважив дипломат

Колишній посол України у США Валерій Чалий показав, як готує яєчню на газовому пальнику, а також поділився власними спостереженнями про життя під час енергетичних блекаутів. Як інформує «Главком», свої роздуми дипломат виклав на сторінці у Facebook.

За словами Чалого, базові умови для життя наразі зберігаються: у квартирах є вода та опалення, хоча тепло подається лише за наявності електроенергії. Температура в помешканні не опускається нижче 14 градусів, що дозволяє виживати без критичних ризиків для здоров’я – за умови, що йдеться не про маленьких дітей чи людей з особливими потребами.

Утім, у складних умовах з’являються і несподівані «позитиви». Чалий іронічно зазначає, що родинні стосунки теплішають: тещині консервації тепер сприймаються не як формальність, а як реальна підтримка виживання.

Окрему увагу експосол звернув на зміни в суспільних настроях. За його словами, національна ідентичність посилюється, а «матюків рідною мовою стає більше».

Валерій Чалий показав, як готує їжу під час блекаутів фото: скріншот із відео

«Також цей факт вказує на (нарешті!) більшу увагу до внутрішньополітичних процесів і зростання ролі громадянського суспільства. Раніше російських матюків (посилання за відомими, чітко визначеними напрямами) вистачало. Тепер народ таки почав придивлятися ретельніше і до доморощених «нових політиків», – каже Валерій Чалий.

Також, за спостереженнями Чалого, інтерес до абстрактних «мирних процесів» помітно зменшився. Натомість суспільство більше цікавлять конкретні речі – постачання ЗСУ дальнобійних ракет, систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, а також ефективність ударів по російському «бюджету війни».

Війна і блекаути змушують українців ставати технічно грамотнішими: автономні системи живлення та обігріву потребують знань і догляду. Це, за словами експосла, стимулює самоосвіту і змушує по-новому подивитися навіть на шкільні знання з фізики.

Водночас Валерій Чалий застеріг від спокуси повірити у «дуже надійні запевнення» про «гідний мир», які можуть з’явитися на тлі втоми суспільства.

Раніше народна депутатка України та колишня заступниця міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина оприлюднила допис, у якому поділилася власним досвідом життя під час регулярних відключень електроенергії в Києві та пояснила, що допомагає їй зберігати емоційну стабільність.

Нагадаємо, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

Після обстрілу 13 січня в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур.

У Києві на тлі стабілізації енергосистеми продовжують цілодобово працювати мобільні пункти незламності ДСНС. Від початку їхнього розгортання послугами наметів-рятувальників скористалися вже понад 9 тис. мешканців столиці.