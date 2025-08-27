У Києві на Набережному шосе ускладнено рух через прорив труби

На місці прориву працюють аварійні та ремонтні служби

У Києві частково ускладнено рух транспорту на Набережному шосе через прорив труби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Києва.

На місці працюють аварійні та ремонтні служби, які ліквідовують наслідки інциденту. Водіям радять враховувати затори та можливі об’їзди під час планування поїздки в цьому районі.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Київтеплоенерго» повністю завершило гідравлічні випробування теплових мереж, у результаті яких виявлено та ліквідовано понад дві тисячі аварій. Ще понад 300 локацій – у стадії ремонту. Завершення тестування мереж дало змогу перейти до робіт з благоустрою. Для цього збільшено кількість спеціальних бригад і техніки.

Від початку року вже відновлено благоустрій майже на двох тисячах локацій, де раніше тривали аварійні роботи на трубопроводах. Йдеться про асфальтування, озеленення, відновлення інших видів покриття тощо.

Як повідомлялося, з 23 серпня на Подільському мостовому переході повністю відкрито рух усіма смугами в обох напрямках. Від Набережно-Хрещатицької до Русанівських садів відкрито по чотири смуги в кожному напрямку, а далі – по дві. Ці смуги призначені для автомобілів, громадського транспорту та велосипедистів. Також для проїзду відкриють обидві частини новозбудованого тунелю.

До слова, на Бориспільському шосе трапилася ДТП. Водій BMW влетів у блокпост. Через аварію утворився затор у декілька кілометрів.