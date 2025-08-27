Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві на Набережному шосе ускладнено рух через прорив труби

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Києві на Набережному шосе ускладнено рух через прорив труби
На Набережному шосе, поблизу моста Метро, стався прорив труби
фото: Telegram/Патрульна поліція Києва

На місці прориву працюють аварійні та ремонтні служби

У Києві частково ускладнено рух транспорту на Набережному шосе через прорив труби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Києва.

На місці працюють аварійні та ремонтні служби, які ліквідовують наслідки інциденту. Водіям радять враховувати затори та можливі об’їзди під час планування поїздки в цьому районі.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Київтеплоенерго» повністю завершило гідравлічні випробування теплових мереж, у результаті яких виявлено та ліквідовано понад дві тисячі аварій. Ще понад 300 локацій – у стадії ремонту. Завершення тестування мереж дало змогу перейти до робіт з благоустрою. Для цього збільшено кількість спеціальних бригад і техніки.

Від початку року вже відновлено благоустрій майже на двох тисячах локацій, де раніше тривали аварійні роботи на трубопроводах. Йдеться про асфальтування, озеленення, відновлення інших видів покриття тощо.

Як повідомлялося, з 23 серпня на Подільському мостовому переході повністю відкрито рух усіма смугами в обох напрямках. Від Набережно-Хрещатицької до Русанівських садів відкрито по чотири смуги в кожному напрямку, а далі – по дві. Ці смуги призначені для автомобілів, громадського транспорту та велосипедистів. Також для проїзду відкриють обидві частини новозбудованого тунелю.

До слова, на Бориспільському шосе трапилася ДТП. Водій BMW влетів у блокпост. Через аварію утворився затор у декілька кілометрів.

Читайте також:

Теги: дороги столиця Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі відомо про 20 постраждалих мешканців міста
Атака на Київ: кількість постраждалих зросла, є жертви (оновлено)
31 липня, 07:37
На площі біля театру ім. Івана Франка в Києві знову триває акція протесту проти закону про НАБУ і САП
Мітинг у Києві, розширення програми «Контракт 18-24». Головне за 30 липня
30 липня, 21:21
Квартира Березовця постраждала від дії вибухової хвилі
Військовий Березовець повідомив, що обстріл пошкодив його квартиру в Києві
31 липня, 15:05
У Бориспільському районі пошкоджень зазнали шість приватних будинків
Атака на Київщину: пошкоджено будинки в Бориспільському районі (фото)
4 серпня, 09:14
З оглядового майданчика відкривається чудовий краєвид Києвоподолу
Волонтери відновили доступ до оглядового майданчика на Замковій горі
5 серпня, 09:09
Негода почала валити дерева по місту
Злива в Києві спричинила затримки та зміни в русі громадського транспорту
6 серпня, 14:05
Вікенд у музеї Ханенків
Культурні події у Києві: календар на тиждень 11-17 серпня
9 серпня, 19:03
Патрульні виявили величного лісового мандрівника, який знесилено лежав на узбіччі
У Деснянському районі патрульні врятували знесиленого лося відео)
12 серпня, 08:35
Водіям варто враховувати зміни, обираючи маршрут
Рух транспорту низкою вулиць Києва обмежено через ремонт: перелік та терміни
22 серпня, 14:56

Новини

У Києві на Набережному шосе ускладнено рух через прорив труби
У Києві на Набережному шосе ускладнено рух через прорив труби
Наступ на гнійну хірургію. Київська лікарня швидкої допомоги закриває важливе відділення
Наступ на гнійну хірургію. Київська лікарня швидкої допомоги закриває важливе відділення
Наводив удари по військових обʼєктах у пʼятьох областях. СБУ затримала російського агента
Наводив удари по військових обʼєктах у пʼятьох областях. СБУ затримала російського агента
У Києві та області очікується гроза: оголошено підвищений рівень небезпеки
У Києві та області очікується гроза: оголошено підвищений рівень небезпеки
Огорожу, що перекривала доступ до набережної біля ЖК River Stone, демонтовано (фото)
Огорожу, що перекривала доступ до набережної біля ЖК River Stone, демонтовано (фото)
Ткаченко взявся наводити лад із розвагами на воді та дорікнув Кличку
Ткаченко взявся наводити лад із розвагами на воді та дорікнув Кличку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
47K
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
30K
Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань: що це означає насправді
20K
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
2420
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua