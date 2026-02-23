У Дніпровському районі горіла квартира у багатоповерхівці (фото)

Гасіння пожежі ускладнювалось сильним захаращенням квартири, де сталося займання

У Дніпровському районі столиці сталася пожежа у багатоквартирному будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Повідомлення про пожежу на вулиці Олександра Лазаревського надійшло до служби порятунку 22 лютого о 14:02.

Рятувальники розчищають шлях до осередку займання в одній із квартир на Олександра Лазаревського фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Пожежники, які прибули на виклик, з'ясували, що займання сталося у квартирі на третьому поверсі житлової п’ятиповерхівки. О 14:57 вогнеборці ліквідували пожежу на площі 20 кв. м.

Квартира вигоріла вщент фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

«Гасіння ускладнювалось сильним захаращенням квартири, де сталась загорання», – розповіли вогнеборці.

О 14:57 пожежу було ліквідовано фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

На місці пожежі працювали рятувальники та швидка допомога фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві/Facebook

Внаслідок пожежі жертв чи постраждалих немає, причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, в Україні з початку опалювального сезону через пожежі загинуло 848 людей. За цей період виникло 10 578 займань у будинках та спорудах житлового призначення. Постраждали 783 людини, з них 93 дитини. Понад 3,5 тис. пожежі сталися через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок, ще понад 3 тис. – через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, а також понад 2,5 тис. – через необережне поводження з вогнем.

Раніше повідомлялося, що поліція Київщини розслідує обставини пожежі у Бучанському районі, внаслідок якої загинула 79-річна жінка. За попередніми даними, пожежа виникла внаслідок несправності пічного опалення.

До слова, у Печерському районі Києва сталася пожежа у салоні краси. Зайнявся генератор, який був встановлений у приміщенні.