У Києві різко зросли ціни на таксі під час повітряної тривоги

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Києві різко зросли ціни на таксі під час повітряної тривоги
У столиці піднялися ціни на таксі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Поїздка зі Шулявки на Троєщину коштуватиме щонайменше 1529 гривень

У Києві 26 січня під час повітряної тривоги, яка на дану мить триває понад чотири години, вартість поїздок на таксі зросла у кілька разів – за деякі маршрути пасажирам доводиться платити понад тисячу гривень. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, поїздка з вулиці Вінграновського до станції метро «Шулявська» обійдеться щонайменше у 1338 грн.

Поїздка з вулиці Вінграновського до станції метро «Шулявська»
Поїздка з вулиці Вінграновського до станції метро «Шулявська»
скриншот

Водночас поїздка зі Шулявки на Троєщину коштуватиме щонайменше 1529 грн.

Поїздка зі Шулявки на Троєщину
Поїздка зі Шулявки на Троєщину
скриншот

За поїздку від метро «Лівобережна» до залізничного вокзалу доведеться заплатити мінімум 751 грн.

Поїздка від метро «Лівобережна» до залізничного вокзалу
Поїздка від метро «Лівобережна» до залізничного вокзалу
скриншот

А десятихвилинна поїздка від ТРЦ SkyMall до проспекту Володимира Івасюка коштуватиме мінімум 271 грн.

Поїздка від ТРЦ SkyMall до проспекту Володимира Івасюка
Поїздка від ТРЦ SkyMall до проспекту Володимира Івасюка
скриншот

Нагадаємо, компаніям Bolt та Uklon дозволили працювати цілодобово у Києві. Раніше Кабінет міністрів оновив правила пересування українців на вулиці під час комендантської години. Люди зможуть вільно пересуватися вночі для того, щоб дістатися пунктів незламності.

До слова, для пасажирів «Укрзалізниці», які прибуватимуть до станцій у великих містах під час комендантської години, сервіси таксі запроваджують пільговий тариф.

