У Києві різко зросли ціни на таксі під час повітряної тривоги
Поїздка зі Шулявки на Троєщину коштуватиме щонайменше 1529 гривень
У Києві 26 січня під час повітряної тривоги, яка на дану мить триває понад чотири години, вартість поїздок на таксі зросла у кілька разів – за деякі маршрути пасажирам доводиться платити понад тисячу гривень. Про це повідомляє «Главком».
Зокрема, поїздка з вулиці Вінграновського до станції метро «Шулявська» обійдеться щонайменше у 1338 грн.
Водночас поїздка зі Шулявки на Троєщину коштуватиме щонайменше 1529 грн.
За поїздку від метро «Лівобережна» до залізничного вокзалу доведеться заплатити мінімум 751 грн.
А десятихвилинна поїздка від ТРЦ SkyMall до проспекту Володимира Івасюка коштуватиме мінімум 271 грн.
Нагадаємо, компаніям Bolt та Uklon дозволили працювати цілодобово у Києві. Раніше Кабінет міністрів оновив правила пересування українців на вулиці під час комендантської години. Люди зможуть вільно пересуватися вночі для того, щоб дістатися пунктів незламності.
До слова, для пасажирів «Укрзалізниці», які прибуватимуть до станцій у великих містах під час комендантської години, сервіси таксі запроваджують пільговий тариф.
