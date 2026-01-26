Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Голосіївському районі Києва можна отримати гарячі обіди: адреси

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Голосіївському районі Києва можна отримати гарячі обіди: адреси
Кияни у наметі Червоного Хреста
фото: Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація//Facebook

Видача обідів починається о 15:00

26 січня мешканці Голосіївського району столиці можуть отримати гарячі обіди. Про це повідомили у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, інформує «Главком».

Завдяки благодійному фонду «Іскра Добра» та проєкту Food Truck «Їжа без кордонів», що реалізується за підтримки Фонд «МХП-Громаді», мешканці району мають можливість отримати гарячі обіди.

Адреси видачі обідів:

  • Ліцей №220 (вул. Героїв Маріуполя, 7Г) з 15:00;
  • Ліцей №179 м. Києва (просп. Голосіївський, 120В) з 15:30;
  • Гімназія №110 (вул. Козацька, 5) з 15:30;
  • Ліцей №286 (вул. Заболотного, 6а) з 15:30;
  • Ліцей №241 (вул. Голосіївська, 12) з 15:30.
Видача гарячих обідів
Видача гарячих обідів
фото: Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація//Facebook

Також о 17:00 гарячі обіди можна отримати в наметі Червоний Хрест України у сквері (орієнтир вул. Івана Федорова, 10).

Нагадаємо, після чергової важкої ночі для української енергетики частина Києва знову опинилася в темряві. Масований обстріл 24 січня призвів до серйозних пошкоджень електромереж столиці. Найскладніша ситуація наразі зафіксована у Деснянському районі, де без електропостачання залишилися десятки тисяч родин. Компанія ДТЕК повідомила про перехід на екстрені режими роботи через критичну ситуацію в енергосистемі.

До слова, на тлі масованих атак на українську енергосистему Європейський Союз посилює підтримку українських громад. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про надходження великої партії генераторів, які допоможуть підтримувати життєдіяльність критичної інфраструктури. Нова поставка очікується в Україні вже протягом наступного тижня.

Читайте також:

Теги: червоний хрест хрест Київ обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яблука у другій половині зими дорожчають, зокрема і через збільшення витрат на зберігання, але разом з тим є й акційні пропозиції
Скільки коштують яблука в супермаркетах Києва: огляд цін
22 сiчня, 20:14
Удар прийшовся по технічному поверху 15-поверхівки у Солом’янському районі. 15 січня 2026 рік
Влучання дрона у 15-поверхівку в Солом’янському районі: поліція показала наслідки
15 сiчня, 10:43
Енергоколапс у столиці. Депутат від «Слуги народу» налякав киян своїм прогнозом
Енергоколапс у столиці. Депутат від «Слуги народу» налякав киян своїм прогнозом
13 сiчня, 22:22
За словами премʼєрки, після ворожого удару значна частина столиці без тепла
Коли Київ повернеться до графіків відключень світла? Розʼяснення уряду
9 сiчня, 21:02
Ніхто з енергетиків не постраждав через ворожий удар
Дніпропетровщина: окупанти атакували підрозділ ДТЕК
7 сiчня, 17:42
Російські дрони атакували лікарню на Чернігівщині
Російські дрони атакували лікарню на Чернігівщині
2 сiчня, 02:45
Дронова атака РФ у перший день року пошкодила порти Одещини
РФ атакувала порти Одещини: пошкоджено причали та техніку
1 сiчня, 14:09
Російські війська здійснили атаку на Запоріжжя ударними безпілотниками
У Запоріжжі внаслідок атаки РФ поранено п’ятеро людей
1 сiчня, 00:32
Наслідки атаки на Одещину
З'явились перші кадри наслідків ворожого удару по Одесі та області
31 грудня, 2025, 01:48

Новини

У Києві повітряна тривога триває понад три години
У Києві повітряна тривога триває понад три години
Опалення в Києві: Кличко назвав кількість будинків без тепла після атаки
Опалення в Києві: Кличко назвав кількість будинків без тепла після атаки
У Голосіївському районі Києва можна отримати гарячі обіди: адреси
У Голосіївському районі Києва можна отримати гарячі обіди: адреси
Пожежа у центрі Києва: рятувальники шість годин гасили офісну будівлю на Хрещатику
Пожежа у центрі Києва: рятувальники шість годин гасили офісну будівлю на Хрещатику
Ворожий дрон пролетів над Хрещатиком до оголошення тривоги
Ворожий дрон пролетів над Хрещатиком до оголошення тривоги
18 днів боровся за життя: у лікарні помер київський рятувальник Олександр Зібров
18 днів боровся за життя: у лікарні помер київський рятувальник Олександр Зібров

Новини

Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Сьогодні, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua