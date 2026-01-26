У Голосіївському районі Києва можна отримати гарячі обіди: адреси

Видача обідів починається о 15:00

26 січня мешканці Голосіївського району столиці можуть отримати гарячі обіди. Про це повідомили у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, інформує «Главком».

Завдяки благодійному фонду «Іскра Добра» та проєкту Food Truck «Їжа без кордонів», що реалізується за підтримки Фонд «МХП-Громаді», мешканці району мають можливість отримати гарячі обіди.

Адреси видачі обідів:

Ліцей №220 (вул. Героїв Маріуполя, 7Г) з 15:00;

Ліцей №179 м. Києва (просп. Голосіївський, 120В) з 15:30;

Гімназія №110 (вул. Козацька, 5) з 15:30;

Ліцей №286 (вул. Заболотного, 6а) з 15:30;

Ліцей №241 (вул. Голосіївська, 12) з 15:30.

Видача гарячих обідів фото: Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація//Facebook

Також о 17:00 гарячі обіди можна отримати в наметі Червоний Хрест України у сквері (орієнтир вул. Івана Федорова, 10).

Нагадаємо, після чергової важкої ночі для української енергетики частина Києва знову опинилася в темряві. Масований обстріл 24 січня призвів до серйозних пошкоджень електромереж столиці. Найскладніша ситуація наразі зафіксована у Деснянському районі, де без електропостачання залишилися десятки тисяч родин. Компанія ДТЕК повідомила про перехід на екстрені режими роботи через критичну ситуацію в енергосистемі.

До слова, на тлі масованих атак на українську енергосистему Європейський Союз посилює підтримку українських громад. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про надходження великої партії генераторів, які допоможуть підтримувати життєдіяльність критичної інфраструктури. Нова поставка очікується в Україні вже протягом наступного тижня.